Una serata per illustrare i lavori di potenziamento del depuratore di Sesto Calende

Sesto Calende fa il punto sul sistema di trattamento delle acque con una serata dedicata ai lavori di potenziamento del depuratore di via Sculati. L’incontro pubblico, aperto infatti a stampa e cittadini, si svolgerà martedì 14 aprile alle 20:45 nella sala Cesare da Sesto all’interno del municipio.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale in sinergia con Alfa, intende analizzare le specifiche tecniche degli interventi e illustrare gli ulteriori investimenti che il gestore ha in programma per il territorio comunale.

Al tavolo dei relatori siederanno i rappresentanti della giunta e i vertici operativi della società. Il confronto sarà aperto dal sindaco Maria Elisabetta Giordani e dall’assessore all’ambiente Leonardo Balzarini. Gli aspetti tecnici saranno invece affidati a Marco Cavallin, amministratore delegato di Alfa, al direttore tecnico Fabio Bandera e a Nicola Di Stefano, direttore dei lavori per la società idrica.