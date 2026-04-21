Un’auto si ribalta lungo la provinciale a Gazzada Schianno: incolumi due ragazze
L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 57 poco prima delle 23 di martedì 21 aprile. Lievi ferite per le due giovani che si trovavano a bordo
I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 23 lungo la SP 57 nel territorio di Gazzada Schianno per un incidente stradale che ha coinvolto una sola vettura, ribaltatasi lungo la strada.
L’auto, con a bordo due ragazze di 20 e 21 anni, si è ribaltata dopo che la conducente ne ha perso il controllo.
Gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo mentre il personale sanitario assisteva le giovani, che hanno riportato solo ferite lievi e sono state classificate in codice verde.
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