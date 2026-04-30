Under 17 femminile: Varese tra le prime 12 d’Italia

La Varese del basket femminile è tra le migliori dodici squadre d’Italia tra le under 17. Un risultato notevole, quello ottenuto dalle ragazze di coach Fabio Pozzi, arrivato grazie alla vittoria 55-43 sulla Libertas Moncalieri nell’ultimo incontro della fase eliminatoria del torneo tricolore che si disputa tra Venaria e Tortona.

Con questo risultato le neroargento si sono piazzate al terzo posto nel raggruppamento e oggi – giovedì 30 – disputeranno il primo incontro della fase a eliminazione diretta contro Frascati, formazione che ha concluso al secondo posto il Girone A. Partita tutta da giocare visto che le due squadre si sono affrontate a San Vincenzo poche settimane fa con Varese sconfitta di strettissima misura, 63-60.

Contro Moncalieri serviva una vittoria, visto che Varese e aveva perso le partite (proibitive) con Pordenone e Venezia, e vittoria è stata. Avvio equilibrato, qualche problema di falli per Campiglio, con Bertin a prendere iniziative importanti, e spallata nel secondo quarto grazie alla marcatura stretta di Lupo da parte di Cefariello. Varese (sempre priva di Clerici) ha svoltato a +15 il primo tempo, vinto il confronto a rimbalzo e sfruttato le prove da “doppia doppia” di Fidanza (11+16) e Sala (10+10) per mantenersi in vantaggio.

Nel finale le piemontesi hanno provato il recupero rosicchiando qualche punto e arrivando sino a -7, ma i canestri di Lorenzini e Campiglio hanno respinto la rimonta permettendo di chiudere il confronto sul +12. Ora seconde contro terze nel turno di “wild card” mentre le prime dei gironi sono già ammesse ai quarti di finale. Varese prova a sognare ancora.

Libertas Moncalieri-Varese 43-55 (14-15; 20-35; 34-43)

Varese 95: Bottazzi ne, Gorgoglione 2, Larroux 6, Fidanza 11, Saporito ne, Pagani 7, Lorenzini 3, Bertin 7, Campiglio 9, Cefariello, Delponte, Sala 10. All. Pozzi.