Università e futuro: a Varese una mattinata dedicata ai progetti sull’intelligenza artificiale

L’Università dell’Insubria si prepara a fare il punto sulle nuove frontiere tecnologiche con l’evento IA@Insubria. Mercoledì 6 maggio, l’Aula Magna di via Ravasi a Varese ospiterà una mattinata di studi e confronti per illustrare come l’intelligenza artificiale stia trasformando la ricerca, la didattica e il trasferimento della conoscenza all’interno dei vari dipartimenti dell’Ateneo.

Un confronto tra ricerca e territorio

L’iniziativa, in programma dalle 9.30 alle 13.30, non è rivolta solo a docenti e dottorandi, ma apre le porte a tutta la cittadinanza interessata a capire l’impatto reale di queste tecnologie. La partecipazione è gratuita, previa registrazione sulla piattaforma Eventbrite. L’obiettivo è mostrare la concretezza di progetti che, pur nascendo in ambito accademico, hanno ricadute dirette sul territorio insubre e su quello internazionale.

«Sarà un momento unico di condivisione – spiega Davide Tosi, delegato della rettrice all’Intelligenza artificiale – per scoprire insieme i progetti di ricerca, di didattica e di valorizzazione della conoscenza sui temi dell’intelligenza artificiale attivi in ogni dipartimento del nostro Ateneo. Un’occasione per parlare concretamente di multidisciplinarietà e di contaminazione tra aree di ricerca diverse che, grazie all’intelligenza artificiale, trovano spazi applicativi con ricadute reali sul territorio insubre, nazionale ed europeo».

Il programma e gli ospiti istituzionali

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali della Rettrice Maria Pierro e del prorettore vicario Umberto Piarulli. All’incontro parteciperanno anche il sindaco di Varese Davide Galimberti e l’assessore Stefano Malerba, a testimonianza del legame tra università e amministrazione locale. Di particolare rilievo sarà il contributo di Francesca Paola Carli, rappresentante dell’AI Office dell’Unione europea, che interverrà in collegamento da remoto per inquadrare il tema in un contesto normativo e strategico più ampio.

Le sessioni tematiche e i dipartimenti

Il cuore della mattinata sarà suddiviso in due sessioni tecniche che vedranno protagonisti i ricercatori dei diversi dipartimenti. Nella prima parte interverranno Paolo Castiglioni (Biotecnologie), Silvia Corchs (Scienze teoriche e applicate), Gianpaolo Balzano (Medicina e innovazione tecnologica) e Giovanni Veronesi (Medicina e chirurgia).

Successivamente, la parola passerà a Francesco Sacco (Economia), Francesco Ginelli (Scienza e alta tecnologia), Geo Magri (Diritto economia e culture) e Nicoletta Sabadini (Scienze umane e dell’innovazione per il territorio), offrendo così una panoramica completa che spazia dalle scienze dure a quelle umanistiche e giuridiche.

Nuove linee guida e futuro della didattica

A chiudere l’incontro sarà nuovamente Davide Tosi, che presenterà ufficialmente le nuove linee guida di Ateneo sull’intelligenza artificiale, uno strumento necessario per orientare l’uso di questi sistemi nella vita universitaria. Spazio anche alle attività del Teaching and Learning Center (Tlc) con l’intervento della direttrice Francesca Ferrari.

«Il Tlc promuove un faculty development fondato su innovazione e consapevolezza critica – sottolinea Francesca Ferrari, direttrice del Teaching and Learning Center dell’Insubria –. L’intelligenza artificiale sta ridefinendo la didattica universitaria, un evento come questo è essenziale per governare il cambiamento e garantirne la qualità». Al termine degli interventi, il pubblico potrà partecipare attivamente con una sessione dedicata a domande e approfondimenti.

L’iniziativa è aperta alla comunità accademica e agli studenti di dottorato, ma anche al pubblico interessato, con registrazione gratuita sulla piattaforma Eventbrite al seguente link: https://www.uninsubria.it/registrazione-IA@Insubria.