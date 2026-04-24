Università, pioggia di fondi per la ricerca: oltre 6 milioni di euro arrivano nel Varesotto
L'assessore Fermi annuncia un investimento record: 50 milioni di euro per 21 progetti. Tra i beneficiari Insubria e LIUC, con laboratori aperti alle imprese per promuovere il trasferimento tecnologico
Regione Lombardia scommette sul futuro dei suoi atenei e mette sul piatto 50 milioni di euro (che diventeranno presto 60) per potenziare le infrastrutture di ricerca. Un provvedimento storico, finanziato tramite il Programma Regionale FESR 2021-2027, che punta a trasformare i laboratori universitari in motori di sviluppo per le piccole e medie imprese del territorio.
I progetti d’eccellenza tra Varese, Busto e Castellanza
Il territorio di Varese recita un ruolo da protagonista in questa graduatoria, portando a casa finanziamenti significativi per tre grandi progetti che spaziano dalla salute alla manifattura avanzata.
Università dell’Insubria (Varese): Con il progetto SustAA (1,4 milioni di euro di finanziamento), via Dunant ospiterà un’infrastruttura dedicata all’innovazione sostenibile nel settore degli aminoacidi, inserendosi nell’ecosistema “Salute e Life Science”.
Università dell’Insubria (Como, Varese e Busto): Il progetto IMPACTT riceve quasi 3 milioni di euro. L’obiettivo è potenziare il Centro di Ricerca Insubre (CRIETT) nei settori dei materiali avanzati e della diagnostica per l’invecchiamento (silver economy). L’idea è creare un “gate” che connetta le PMI locali con i migliori centri di ricerca internazionali.
LIUC – Università Carlo Cattaneo (Castellanza): Arrivano oltre 2 milioni di euro per il LIUC Open Lab. Sarà un laboratorio aperto di innovazione per la manifattura avanzata, dove ricercatori e imprese lavoreranno fianco a fianco per sperimentare soluzioni di economia circolare e intelligenza artificiale applicata alla fabbrica.
La strategia: ricerca fuori dai laboratori
L’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, ha sottolineato come il successo del bando abbia superato le aspettative, con 29 domande totali. “Aumenteremo la dotazione di altri 10 milioni per finanziare anche i progetti rimasti esclusi”, ha annunciato Fermi.
L’obiettivo dichiarato è duplice: rendere gli atenei lombardi più attrattivi per i talenti esteri e obbligare la ricerca a dialogare con il mondo produttivo. Le nuove tecnologie e strumentazioni finanziate, infatti, dovranno essere messe a disposizione delle imprese locali.
I numeri del piano regionale
I 21 progetti finanziati coprono ambiti strategici per l’economia lombarda:
Salute e Life Science: 7 progetti (settore trainante);
Manifattura avanzata: 4 progetti;
Connettività e sostenibilità: 5 progetti;
Nutrizione e mobilità: 3 progetti.
“Milano è attrattiva di per sé”, ha concluso l’assessore Fermi, “il nostro compito è far crescere la ‘Lombardia dei territori’, aiutando le eccellenze diffuse nelle altre province a creare germogli di innovazione”.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Diego, 17 anni: “Droni che consegnano cibo e auto senza guidatore: a Shenzhen abbiamo visto il futuro”
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
lenny54 su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Felice su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
principe.rosso su Il professore che a Mosca ascoltava Putin viene a Varese spiegarci la guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.