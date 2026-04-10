Uno stage per i giovani musicisti di banda a Casorate Sempione
Torna per la sua ottava edizione lo Stage Giovanile di Musica d’Insieme, un appuntamento ormai consolidato dedicato alla formazione e alla crescita dei giovani musicisti del territorio. Coinvolgerà ragazze e ragazzi dai 9 ai 20 anni
Torna per la sua ottava edizione lo Stage Giovanile di Musica d’Insieme, un appuntamento ormai consolidato dedicato alla formazione e alla crescita dei giovani musicisti del territorio. L’iniziativa si svolgerà sabato 11 e domenica 12 aprile presso la palestra comunale di Casorate Sempione, che per l’occasione sarà trasformata in uno spazio musicale e didattico.
Lo stage è organizzato dal Corpo Musicale “La Casoratese APS”, in collaborazione con l’Accademia Musicale “Arturo Toscanini” e con il patrocinio del Comune di Casorate Sempione e di ANBIMA Lombardia. Coinvolgerà ragazze e ragazzi dai 9 ai 20 anni, con la partecipazione anche di studenti over 20 iscritti a scuole bandistiche. I partecipanti provengono da bande e istituti scolastici delle province di Varese, Milano e del Piemonte.
Le due giornate saranno dedicate allo studio e all’esecuzione di brani per orchestra di fiati, con prove d’insieme e di sezione sotto la direzione dei maestri Emanuele Maginzali e Diego Pavanello. Accanto alla formazione musicale, lo stage promuove valori fondamentali come la collaborazione, l’ascolto reciproco e la crescita personale attraverso la musica.
Domenica 12 aprile alle 15:30, al termine dello stage, si terrà il concerto finale aperto al pubblico presso la palestra comunale di Casorate Sempione (ingresso gratuito). In apertura si esibiranno anche gli allievi dell’Istituto Comprensivo Statale “Dante Alighieri” di Cassano Magnago.
Per ulteriori informazioni: Tel. 351 696 0061 Email: info@lacasoratese.it
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