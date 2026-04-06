Uomini e droni al lavoro nella notte per tenere sotto controllo l’incendio di Laveno Mombello

E’ continuato per tutta la notte il presidio della zona di Laveno Mombello dove nel pomeriggio di sabato 4 aprile è divampato l’incendio che per tutta la giornata di ieri ha tenuto impegnati vigili del fuoco, volontari antincendio e protezione civile, con l’ausilio di elicotteri e l’intervento del Canadair.

Ieri sera il Comune di Laveno Mombello, con un aggiornamento diffuso alle 20, ha confermato che l’incendio è attualmente sotto controllo ma restano attivi focolai nella parte sommitale della montagna verso i Pizzoni che erano ben visibili nella notte (nelle foto uno dei focolai fotografato alle 21.45 di domenica 5 aprile da Franco Aresi). I focolai, specifica il Comune, si trovano lontani dall’abitato e dalla frazione di Casere.

Le operazioni dei mezzi aerei si sono concluse ieri sera al tramonto e per tutta la notte è stato attivo un presidio continuo sul territorio, con due squadre dei Vigili del Fuoco posizionate rispettivamente in località Casere e in località Monteggia, con il supporto di una squadra AIB della Comunità Montana Valli del Verbano.

L’incendio, secondo una prima stima, ha interessato un’area di circa 15 ettari di bosco.

Nella mattinata di oggi lunedì 6 aprile è stato fatto un briefing operativo alle 7 per pianificare le attività della giornata e alle 8 circa un ulteriore incontro operativo nella sede della Sala Operativa allestita in Comune a Cuveglio, con il Dos Dario Bevilacqua.

«Stiamo operando fin dalle prime ore del mattino – ha spiegato poco prima delle 8 di questa mattina il vicendidaco di Laveno Mombello Fabio Bardelli – Nell’ulteriore breafing con il direttore delle operazioni di spegnimento si è deciso di operare con due squadre a terra e una impegnata nella realizzazione di una linea tagliafuoco per isolare l’incendio e si sta valutando di far intervenire nuovamente i mezzi aerei. Purtroppo ci sono focolai in aree estremamente impervie in cui non si riesce fisicamente ad arrivare da terra». Alla fine dell’incontro si è deciso di chiedere l’intervento dell’elicottero regionale che, già allertato, ha iniziato subito le operazioni.

Nella notte i Vigili del Fuoco hanno utilizzato anche droni dotati di termocamera per individuare tutti i punti caldi ancora attivi e sulla base dei dati raccolti, sarà valutata la necessità di un nuovo impiego dei mezzi aerei.

Il Comune rassicura che tutte le abitazioni nelle aree coinvolte risultano in sicurezza e costantemente presidiate.

Resta in vigore anche per la giornata di oggi, lunedì 6 aprile, il divieto di transito lungo via Monteggia, a partire dalla frazione Brenna, e lungo la mulattiera Monteggia–Casere, per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di spegnimento e bonifica.

Ulteriori aggiornamenti sono attesi nel corso della giornata.

foto di Franco Aresi, scattata domenica 5 aprile alle 21,45