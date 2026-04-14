Uova, avannotti e trotelle: la semina di trota marmorata nei torrenti di Laveno e dintorni

Dodicimila uova pronte a schiudersi, 17mila avannotti immessi in nidi artificiali e oltre 1.200 trotelle svezzate. Sono i numeri della campagna di semine di trote marmorate conclusasi nei giorni scorsi nei corsi d’acqua di Laveno Mombello e dintorni, grazie all’impegno del Comitato Bandiera Blu a Cerro.

In particolare la semina ha interessato il torrente Boesio tra Laveno e Cittiglio, il Rizzolo nel territorio di Laveno Mombello e il Viganella all’altezza di Caravate ma l’azione si è estesa anche a torrenti più piccoli come il Brugo e il Rialto (sempre a Laveno Mombello) nell’ambito del progetto “Ruscelli Vivaio in Lombardia”.

La trota marmorata è l’unica trota autoctona del bacino del Lago Maggiore ed è ritenuta importante nel distretto padano. Considerata specie in pericolo di estinzione è per questo interessata da diversi progetti di tutela. Anche per questo motivo i volontari del Comitato Bandiera Blu hanno mantenuto nell’incubatoio una cinquantina di trotelle che saranno utilizzate per completare una sperimentazione di accrescimento con alimenti naturali.

I risultati della semina di questa primavera e delle diverse tecniche di immissione adottate da Bandiera Blu saranno valutabili nel prossimo autunno, attraverso il confronto dei dati raccolti dai volontari del Comitato a partire da 2024.