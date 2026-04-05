La Pasqua ha il profumo della primavera, dei giochi in giardino alla ricerca delle uova, della prima grigliata all’aperto, dei piatti tipici pasquali e, soprattutto, del cioccolato. In ospedale, invece, i bambini ricoverati e i loro genitori non possono uscire al sole e i ritmi sono scanditi da visite, terapie e medicine. Ma anche in reparto la Pasqua può essere serena e persino divertente. Ci pensa Il Ponte del Sorriso a organizzare attività per trasformarla in una giornata di festa da ricordare.

Galleria fotografica Uova giganti e giochi: la Pasqua dei bambini in ospedale diventa una festa 4 di 13

In ogni Pediatria della provincia di Varese, bambini e adolescenti hanno sgranato gli occhi increduli davanti a uova di cinque e persino di otto chilogrammi, così grandi che facevano a gara per misurare chi fosse più alto dell’uovo. Uova di cioccolato giganti rotte tutti insieme: a Busto firmate Pro Patria, a Cittiglio donate dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Luino, a Varese ben due uova giganti — per la Pediatria e per la Neuropsichiatria infantile — consegnate da papà Antonio e nonno Giovanni.

Ogni bimbo, anche il più piccolo, ha poi ricevuto un uovo tutto per sé, grazie ai Cuorieroi, a Lune Café Bar Paninoteca e ad A Modo Mio Bistrot.

I festeggiamenti sono proseguiti in Neuropsichiatria infantile con il gioco dell’oca in formato oversize, grazie ai volontari di Stringhe Colorate, mentre nelle Pediatrie con gli scherzi dei clown dell’associazione I Colori del Sorriso.

«Certo, Pasqua in ospedale non è come a casa, ma i nostri meravigliosi volontari, presenti ogni giorno dell’anno, e le nostre super educatrici, insieme ai clown, sono riusciti a creare un’atmosfera pasquale. Grazie di cuore anche a tutti coloro che nei giorni precedenti ci hanno regalato tanto cioccolato, tra cui l’Associazione Scodinzoland, per i nostri giovani pazienti. Un lavoro di squadra che ha portato tanti sorrisi che curano», sono le parole di Emanuela Crivellaro.