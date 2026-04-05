Uova giganti e giochi: la Pasqua dei bambini in ospedale diventa una festa
In tutta la provincia iniziative e donazioni per rendere più serena la giornata nei reparti pediatrici e in Neuropsichiatria infantile grazie al Ponte del Sorriso
La Pasqua ha il profumo della primavera, dei giochi in giardino alla ricerca delle uova, della prima grigliata all’aperto, dei piatti tipici pasquali e, soprattutto, del cioccolato. In ospedale, invece, i bambini ricoverati e i loro genitori non possono uscire al sole e i ritmi sono scanditi da visite, terapie e medicine. Ma anche in reparto la Pasqua può essere serena e persino divertente. Ci pensa Il Ponte del Sorriso a organizzare attività per trasformarla in una giornata di festa da ricordare.
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In ogni Pediatria della provincia di Varese, bambini e adolescenti hanno sgranato gli occhi increduli davanti a uova di cinque e persino di otto chilogrammi, così grandi che facevano a gara per misurare chi fosse più alto dell’uovo. Uova di cioccolato giganti rotte tutti insieme: a Busto firmate Pro Patria, a Cittiglio donate dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Luino, a Varese ben due uova giganti — per la Pediatria e per la Neuropsichiatria infantile — consegnate da papà Antonio e nonno Giovanni.
Ogni bimbo, anche il più piccolo, ha poi ricevuto un uovo tutto per sé, grazie ai Cuorieroi, a Lune Café Bar Paninoteca e ad A Modo Mio Bistrot.
I festeggiamenti sono proseguiti in Neuropsichiatria infantile con il gioco dell’oca in formato oversize, grazie ai volontari di Stringhe Colorate, mentre nelle Pediatrie con gli scherzi dei clown dell’associazione I Colori del Sorriso.
«Certo, Pasqua in ospedale non è come a casa, ma i nostri meravigliosi volontari, presenti ogni giorno dell’anno, e le nostre super educatrici, insieme ai clown, sono riusciti a creare un’atmosfera pasquale. Grazie di cuore anche a tutti coloro che nei giorni precedenti ci hanno regalato tanto cioccolato, tra cui l’Associazione Scodinzoland, per i nostri giovani pazienti. Un lavoro di squadra che ha portato tanti sorrisi che curano», sono le parole di Emanuela Crivellaro.
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