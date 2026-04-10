Uyba ai saluti, ultimo atto stagionale sul campo di Macerata
La Eurotek fa visita alle marchigiane (domenica 12, ore 17) per chiudere il girone dei playoff di Challenge Cup senza obiettivi residui. Padrone di casa senza tre giocatrici
Ultima partita stagionale per la Eurotek Laica Busto Arsizio che domenica 12 aprile (ore 17) sarà in campo al Fontescodella di Macerata nell’ultimo turno dei playoff per accedere alla prossima Challenge Cup. Un impegno privo di obiettivi reali perché il girone A è stato vinto da Chieri in via aritmetica e le altre posizioni non hanno alcun significato.
Le Farfalle sono comunque seconde nel raggruppamento con 8 punti (12 quelli di Chieri) e proveranno a concludere in bellezza il proprio cammino, impreziosito dal 3-0 inflitto alle piemontesi nel turno precedente. Barbolini sta dando spazio alle seconde linee e anche a Macerata dovrebbe attingere al turnover anche considerando che Diouf e Gennari sono giunte al passo d’addio di carriere di altissimo profilo.
La Cbf Balducci di coach Lionetti è invece in una situazione differente: ultima nella miniclassifica la squadra marchigiana ha già salutato tre straniere (Crawford, Kokkonen e Clothier) e quindi scenderà in campo con una formazione obbligata da una rosa ridotta.
Cbf Balducci Hr Macerata – Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio
Macerata: 1 Bresciani, 3 Batte, 4 Sismondi, 6 Kockarevic, 7 Bonelli, 8 Mazzon, 9 Piomboni, 10 Ornoch, 17 Decortes. All. Lionetti.
Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Pelloni (L), 3 Gennari, 4 Metwally, 5 Seki, 7 Diouf, 8 Schmit, 10 Parlangeli, 11 Obossa, 17 Eckl, 18 Torcolacci, 19 Boldini, 23 Parra, 52 Booth. All. Barbolini.
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