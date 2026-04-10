Valentina Cenni: «Tutta vita: nel mio documentario il jazz come metafora per raccontare la libertà»

A Varese un appuntamento speciale: sabato 11 aprile, alle 18.30 al Multisala Impero di Varese è prevista la proiezione del documentario “Tutta vita”, con la presenza della regista Valentina Cenni e il musicista e compagno Stefano Bollani. Protagonisti, recentemente della trasmissione sulla Rai, Via dei matti numero 0. (foto sopra di Azzurra Primavera)

Saranno loro ad introdurre al pubblico questo documentario che li vede direttamente protagonisti, un racconto dedicato alla forza creativa del jazz e alla magia dell’improvvisazione. Presentato per la prima volta alla Festa del Cinema di Roma, Tutta Vita, vede al centro del racconto Bollani, pianista e compositore tra i più apprezzati della scena internazionale e un ensemble straordinario composto da artisti come Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Antonello Salis, Ares Tavolazzi e Roberto Gatto. Accanto a loro, tre giovani talenti emergenti: i chitarristi Matteo Mancuso e Christian Mascetta, insieme alla cantante e pianista Frida Bollani Magoni. Ed è proprio la regista Valentina Cenni a raccontarci di più dell’origine e della nascita di questo film.

Valentina, da dove nasce l’esigenza di realizzare questo documentario?

«Nasce dal desiderio di raccontare un modo di vivere la musica che per me è molto consapevole e profondo. In questo film il jazz diventa una metafora per parlare di altro: della libertà, del coraggio, della possibilità di stare fuori dal giudizio. Ma anche dell’importanza dell’ascolto autentico, verso se stessi, verso gli altri e verso il mondo. È questo che ha dato origine al progetto: raccontare cosa succede prima di un grande concerto, radunando musicisti straordinari e osservandone il processo creativo».

Quindi non solo musica, ma anche ciò che sta intorno alla musica.

«Esatto. Il film non è fatto solo di prove o di performance. La musica è un pretesto per raccontare la vita. Ci sono momenti di improvvisazione, ma anche tutto ciò che accade fuori: il dialogo, le riflessioni, il gioco, lo stare insieme. È proprio lì che emerge la verità dei musicisti».

È la tua prima esperienza alla regia?

«Avevo già realizzato un cortometraggio, Essere Oro, e ho lavorato anche a piccoli progetti legati al programma di Stefano (Bollani). Ma quella della regia è una strada che voglio continuare a percorrere: mi interessa molto».

Il documentario si rivolge a un pubblico ampio. È stato difficile trovare uno sguardo accessibile a tutti?

«In realtà no, perché era proprio il mio obiettivo. Non volevo parlare solo agli appassionati di jazz, ma a chiunque. Quando si affrontano temi come l’armonia, la libertà o l’amore, si parla a tutti. La musica è un linguaggio universale, ma quello che raccontiamo va oltre la musica stessa».

Nel film c’è anche Stefano Bollani, tuo compagno di vita. Hai scoperto qualcosa di nuovo osservandolo in questo contesto?

«Con Stefano condividiamo tanto da anni, ma mi ha emozionato vederlo così felice, immerso in questa esperienza con altri grandi musicisti. C’era un forte senso di comunità, quasi una residenza creativa. Era in uno stato di grazia, molto generoso, attento a far emergere il meglio di ciascuno».

Cosa ti ha lasciato questa esperienza, anche sul piano personale?

«Ho imparato moltissimo. L’improvvisazione è una scuola di vita: significa accettare l’imprevisto, affidarsi a ciò che accade senza paura. Anche gli “incidenti” possono diventare occasioni per vedere le cose in modo nuovo. Inoltre mi ha colpito la loro autenticità: non ci sono maschere, sono semplicemente se stessi. Ed è forse la cosa più difficile. Tutto questo è stato un grande nutrimento, umano oltre che artistico».

Per biglietti e informazioni il sito ufficiali del Miv Multisala Impero di Varese.

L’evento qui.