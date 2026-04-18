Van Gogh, l’autenticità nella follia: arte che risuona nell’anima

Martedì 21 aprile alle ore 21, la sala superiore della Cooperativa del Circolo di Samarate ospita “Van Gogh: l’autenticità nella follia”, ultimo appuntamento di un ciclo di incontri dedicati all’arte come esperienza viva.

La lezione, condotta dall’artista Tino Sartori e arricchita dalle voci e dalle musiche di Marilena Anzini e Chiara Pettenuzzo, propone un viaggio nelle opere di Vincent Van Gogh per imparare a leggerle e “risuonare” con esse. Non solo analisi, ma un invito a entrare in contatto con la dimensione più profonda dell’arte.

Attraverso immagini, suoni e parole, il pubblico sarà guidato a cogliere emozioni, simboli e connessioni con la propria interiorità. La “follia” di Van Gogh diventa così una forma di amore per la vita, capace di aprire a compassione, bellezza e gratitudine, offrendo nuovi sguardi sulla realtà e su noi stessi.