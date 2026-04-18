Varese News

Cultura

Van Gogh, l’autenticità nella follia: arte che risuona nell’anima

Una lezione-spettacolo a Samarate per imparare a leggere l’arte di Van Gogh tra emozione, musica e parola, guidati da Tino Sartori con Marilena Anzini e Chiara Pettenuzzo

Generico 13 Apr 2026

Martedì 21 aprile alle ore 21, la sala superiore della Cooperativa del Circolo di Samarate ospita “Van Gogh: l’autenticità nella follia”, ultimo appuntamento di un ciclo di incontri dedicati all’arte come esperienza viva.

La lezione, condotta dall’artista Tino Sartori e arricchita dalle voci e dalle musiche di Marilena Anzini e Chiara Pettenuzzo, propone un viaggio nelle opere di Vincent Van Gogh per imparare a leggerle e “risuonare” con esse. Non solo analisi, ma un invito a entrare in contatto con la dimensione più profonda dell’arte.

Attraverso immagini, suoni e parole, il pubblico sarà guidato a cogliere emozioni, simboli e connessioni con la propria interiorità. La “follia” di Van Gogh diventa così una forma di amore per la vita, capace di aprire a compassione, bellezza e gratitudine, offrendo nuovi sguardi sulla realtà e su noi stessi.

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.