Vandali in azione in via Cavour: a fuoco una centralina telefonica in centro a Gallarate

Nella notte di mercoledì 29 aprile, poco dopo le 3.30, un incendio doloso ha interessato via Cavour a Gallarate, nel tratto che collega la stazione ferroviaria alla sede del consiglio comunale, in pieno centro cittadino.

Qualcuno ha dato fuoco a dei sacchi della spazzatura, e le fiamme hanno raggiunto e danneggiato la cabina dei cavi telefonici presente nella stessa zona. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un atto vandalico .

I vigili del fuoco hanno domato il rogo, rimasto circoscritto all’area in cui era stato appiccato e senza propagarsi alle strutture o agli edifici vicini.