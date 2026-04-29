Vandali in azione in via Cavour: a fuoco una centralina telefonica in centro a Gallarate
Un incendio che si presume doloso ha distrutto i cavi telefonici tra la stazione e il Comune poco dopo le 3.30
Nella notte di mercoledì 29 aprile, poco dopo le 3.30, un incendio doloso ha interessato via Cavour a Gallarate, nel tratto che collega la stazione ferroviaria alla sede del consiglio comunale, in pieno centro cittadino.
Qualcuno ha dato fuoco a dei sacchi della spazzatura, e le fiamme hanno raggiunto e danneggiato la cabina dei cavi telefonici presente nella stessa zona. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un atto vandalico .
I vigili del fuoco hanno domato il rogo, rimasto circoscritto all’area in cui era stato appiccato e senza propagarsi alle strutture o agli edifici vicini.
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