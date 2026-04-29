Varese News

Gallarate/Malpensa

Vandali in azione in via Cavour: a fuoco una centralina telefonica in centro a Gallarate

Un incendio che si presume doloso ha distrutto i cavi telefonici tra la stazione e il Comune poco dopo le 3.30

Incendio Gallarate

Nella notte di mercoledì 29 aprile, poco dopo le 3.30, un incendio doloso ha interessato via Cavour a Gallarate, nel tratto che collega la stazione ferroviaria alla sede del consiglio comunale, in pieno centro cittadino.

Qualcuno ha dato fuoco a dei sacchi della spazzatura, e le fiamme hanno raggiunto e danneggiato la cabina dei cavi telefonici presente nella stessa zona. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un atto vandalico .
I vigili del fuoco hanno domato il rogo, rimasto circoscritto all’area in cui era stato appiccato e senza propagarsi alle strutture o agli edifici vicini.

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 29 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.