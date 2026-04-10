Varese capitale del contemporaneo: Villa Panza ospiterà l’opera permanente di James Turrell

Un “vecchio sogno” che diventa realtà e proietta Varese ancora di più nell’olimpo internazionale dell’arte contemporanea. Il Comune di Varese ha approvato oggi, 10 aprile, il Progetto Unitario in collaborazione con il FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) per la realizzazione permanente di un’opera monumentale dell’artista americano James Turrell: il Ganzfeld Sight Unseen.

Galleria fotografica Turrell e Irwin: una mostra fatta di luce a Villa Panza 4 di 18

Si tratta di un passo storico per la città, che sceglie di integrare la pianificazione territoriale con la visione artistica, consolidando il legame tra Varese e la collezione d’arte del Novecento custodita a Villa Panza.

Cos’è il Ganzfeld: un’esperienza oltre i limiti della vista

L’opera, già ammirata dal pubblico durante la mostra del 2013, è un ambiente immersivo di dimensioni imponenti (18×8 metri, per 7 di altezza). Turrell lavora con la luce e il colore per creare il cosiddetto effetto “Ganzfeld”, un fenomeno psicofisico di disorientamento percettivo causato dall’assenza di confini visivi.

Il visitatore si ritrova immerso in un campo totale dove lo spazio sembra svanire, sfidando i limiti della visione umana. Una volta realizzata, sarà l’unica installazione permanente della serie Ganzfeld in Italia.

Un progetto “ipogeo” a zero consumo di suolo

Per non alterare il delicato equilibrio estetico di Villa Panza e del suo parco storico, il progetto prevede una soluzione ingegneristica e architettonica d’avanguardia: lo spazio che ospiterà l’opera sarà realizzato sotto una parte dell’attuale parcheggio.

Questa scelta permetterà di:

Non consumare nuovo suolo.

Non interferire visivamente con gli edifici storici.

Garantire una maggiore fruizione del parco e della villa sia ai cittadini che ai turisti.

I commenti dei protagonisti

Marco Magnifico, Presidente del FAI, non nasconde l’entusiasmo: «Il progetto da bruco diventa farfalla. Ora il FAI dovrà volare bussando a tante porte per trovare i fondi necessari a realizzare questo strepitoso capolavoro. Sono grato al sindaco Galimberti per la non comune sensibilità».

Soddisfazione condivisa dal sindaco Davide Galimberti: «Un percorso di ampio respiro che vuole fare di Varese un punto di riferimento per il contemporaneo. Le sinergie tra enti sono la chiave per connettere la città a una visione internazionale».

L’assessore alla Cultura Enzo Laforgia ha sottolineato come la vocazione di Varese si stia consolidando grazie a eccellenze come Villa Panza, mentre l’assessore all’Urbanistica Andrea Civati ha evidenziato come il progetto consenta un’esperienza più completa degli spazi pubblici.

Con l’approvazione del Progetto Unitario, Varese si prepara dunque a ospitare un’attrazione artistica di portata mondiale, capace di attrarre visitatori da ogni angolo del globo.