Varese capitale della sostenibilità a Roma: pioggia di premi per l’impegno verso il 2030
All’Assemblea nazionale della Rete dei Comuni Sostenibili arrivano la "Libellula", la Bandiera 2026 e una menzione speciale per il progetto “Terra rara”
Varese si conferma un modello nazionale per le politiche green e sociali. In occasione dell’Assemblea nazionale della Rete dei Comuni Sostenibili, svoltasi a Roma l’8 e il 9 aprile, la Città Giardino ha ottenuto una serie di prestigiosi riconoscimenti che premiano il percorso avviato verso gli obiettivi dell’Agenda 2030.
I premi: dalla Libellula alla Bandiera 2026
La delegazione varesina, guidata dall’assessora Nicoletta San Martino (Tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare), è tornata dalla Capitale con un bottino significativo:
La Libellula: simbolo ufficiale dell’adesione alla Rete e della volontà di promuovere politiche pubbliche sostenibili.
La Bandiera Comune Sostenibile 2026: un riconoscimento dedicato agli enti che si distinguono per pratiche concrete e misurabili.
Menzione speciale per “Terra rara”: un progetto innovativo promosso dal consorzio Ecolight in collaborazione con il Comune.
L’Hub Antispreco: un modello da replicare
Oltre ai premi, Varese è stata protagonista sul palco come esempio di buona pratica nazionale. L’assessora San Martino ha infatti presentato il progetto del Ri-HUB food, un esempio concreto di economia circolare e contrasto allo spreco alimentare.
«La partecipazione a questo appuntamento è stata un’occasione fondamentale di scambio — ha dichiarato San Martino —. I riconoscimenti testimoniano il lavoro costante sul territorio. La sostenibilità deve essere il filo conduttore di ogni azione amministrativa, perché tocca tutto: salute, povertà, istruzione e cambiamenti climatici».
Monitorare per migliorare
L’impegno di Varese non è solo simbolico ma basato sui dati. Dal 2025, con l’adesione alla Rete, il Comune ha adottato un sistema di circa 100 indicatori per misurare l’impatto ambientale, economico e sociale delle proprie scelte. Questo monitoraggio ha permesso alla città di entrare nella “Guida dei Comuni Sostenibili” come luogo d’eccellenza da visitare e studiare.
All’evento è intervenuta anche l’onorevole Maria Chiara Gadda, firmataria della legge antispreco, che ha lodato il ruolo dei Comuni come protagonisti nella diffusione di una nuova cultura del consumo responsabile e della solidarietà sociale.
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