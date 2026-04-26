Varese corre: piazza Montegrappa è una festa, la EcoRun conquista la città

Varese si è svegliata di corsa. Questa mattina, domenica 26 aprile, il centro della Città Giardino si è trasformato in una grande festa dello sport con la settima edizione della EcoRun Varese, l’evento podistico che coniuga sport, benessere e sostenibilità ambientale.

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La partecipazione è stata da record: oltre mille atleti e appassionati hanno riempito le strade del centro, con piazza Montegrappa cuore pulsante di una manifestazione che ormai va ben oltre la semplice gara.

Il centro cittadino è stato chiusi, con blocchi su arterie principali come via Volta, corso Moro e via Marcobi. Una scelta necessaria per garantire sicurezza ai corridori, ma che la città ha accolto con spirito sportivo.

In piazza Montegrappa il Village allestito per l’occasione ha offerto molto più di un semplice punto di partenza. Tra gli eventi più attesi figurava la Varese Green Motors, l’esposizione di veicoli elettrici e ibridi di concessionari del varesotto con circa venti modelli tra i più recenti sul mercato.

Sul fronte agonistico, il programma ha previsto quattro percorsi: la Mezza Maratona da 21,097 km e la 10 km competitiva, entrambe omologate FIDAL, più la Happy TEN e la Happy Five da 5 km aperta a tutti, spesso arricchita da attività di plogging per l’ambiente. Novità di questa edizione il Campionato Giovanile Studentesco cronometrato per le scuole superiori.

Per garantire il funzionamento della macchina organizzativa sono stati mobilitati 200 volontari, tra cui 50 ragazzi dell’associazione Ballafon. Micalizzi, che ha portato a termine 57 maratone, ha concepito l’evento con un’ambizione precisa: «Mancava il coinvolgimento delle persone, un po’ quello che si vede alla maratona di New York. Così è nata l’idea di EcoRun».

I corridori sono partiti, il palco è animato, le bancarelle affollate. Si attendono ora i vincitori