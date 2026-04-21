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Varese corre verso il futuro: sport, salute e solidarietà per l’edizione record di EcoRun

Il 25 e 26 aprile il centro di Varese si trasforma in una festa dello sport aperta a tutti. Intervista al presidente Giuseppe Micalizzi e Barbara Ludovico di Kormed: "Non solo una corsa, ma un momento culturale per la città"

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Il 25 e 26 aprile Varese si prepara a un weekend dedicato allo sport, alla salute e al territorio. Torna EcoRun, giunta alla settima edizione con 1100 iscritti e un programma che tocca il centro città tra piazza Montegrappa, via Volta e corso Aldo Moro. (in apertura un’immagine della passata edizione)

«Abbiamo iniziato sette anni fa con un’idea semplice: coinvolgere le famiglie in una grande manifestazione e non limitarci alla sola gara», spiega Giuseppe Micalizzi, presidente dell’associazione EcoRun e ideatore della manifestazione. A cinquant’anni, dopo una vita tra lavoro e famiglia e con poco tempo per lo sport, Micalizzi ha iniziato a correre e oggi ha portato a termine ben 57 maratone. “Facevo piccole gare, poi maratone. Ma mancava il coinvolgimento delle persone, un po’ quello che si vede alla maratona di New York. Così è nata l’idea di EcoRun”.

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Oggi l’evento va oltre la corsa. Quest’anno l’associazione ha portato nelle scuole superiori temi come gli effetti della guerra sull’ambiente, il bullismo e la sicurezza sul lago. Il 25 e 26 aprile, accanto alle gare, ci saranno tornei di basket tre contro tre, partite di ping pong, esibizioni sui campi da tennis gestiti da Francesca Schiavone, una salita in bici al Sacromonte e persino un campionato di Formula Uno a pedali.

Le gare partono domenica 26 aprile: alle 9 la mezza maratona, alle 9.30 la dieci chilometri competitiva e non competitiva, alle 9.45 la cinque chilometri aperta a tutti, anche con passeggini e cani. Sabato pomeriggio e domenica mattina sarà possibile iscriversi sul posto.

«Non è una gara per super sportivi, è aperta alle famiglie», precisa Micalizzi. Ma non mancheranno nella competizione riservata agli sportivi “veri”, atleti del calibro di Badr Jaafari, campione ventottenne di Cittiglio, e il keniota Peter Wahome Murithi, vincitore della recente mezza maratona di Genova.

«Le strade del centro saranno chiuse solo per brevi tratti, ma la mobilità cittadina non sarà bloccata», tranquillizza Micalizzi . L’animazione sarà garantita dall’Associazione Salvadoreños Unidos en Varese, che porterà balli e piatti tipici, affiancata dai sapori tradizionali della Pro Loco di Malnate.

Un ruolo centrale è affidato a Kormed, title sponsor dell’evento. La direttrice Barbara Ludovico spiega che la scelta di sostenere EcoRun nasce dalla volontà di promuovere la salute fuori dai luoghi di cura tradizionali e sottolinea il valore della prevenzione: «Lavoriamo in riabilitazione, di solito il paziente arriva quando ha già la malattia. Con EcoRun vogliamo parlare di salute fuori dagli ospedali, nelle piazze, in modo semplice e divertente». Kormed allestirà tre stand in piazza Montegrappa con screening sulla sindrome metabolica, questionari su stili di vita sani e consulenze fisioterapiche gratuite. «È nostro dovere stare con la comunità e seguirne i bisogni», aggiunge Ludovico.

«EcoRun non ha scopo di lucro – spiega ancora il presidente- : i proventi della manifestazione vanno al Centro Gulliver, partner fisso da sette anni, e ad Amico Fragile, che quest’anno ha contribuito agli incontri nelle scuole con i propri psicologi. A sostenere l’evento ci sono 170 volontari sul percorso, tra cui cinquanta dell’associazione Ballafon. «Ragazzi che arrivano da mondi diversi e che vogliamo far sentire utili: vogliamo che capiscano quanto sono importanti», dice ancora il presidente.
«Quello che mi rende orgoglioso è il coinvolgimento delle persone», conclude Micalizzi, quasi settant’anni e ancora sulla linea di partenza. «Senza volontari e sponsor non si potrebbe fare niente.  È questo spirito di comunità, unito alla generosità degli sponsor e alla passione dei volontari, a rendere EcoRun un appuntamento imprescindibile per la città, capace di dimostrare che correre insieme significa anche prendersi cura del proprio territorio e di chi lo abita».

Tutte le informazioni sul sito di EcoRun

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Pubblicato il 21 Aprile 2026
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