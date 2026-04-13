Varese Corsi, il risotto diventa arte: due lezioni con lo chef Marco Dossi
Dalle tecniche di base alla mantecatura gourmet, un percorso in due appuntamenti per imparare tutti i segreti del piatto simbolo della tradizione italiana. Iscrizioni aperte
Due appuntamenti con lo chef Marco Dossi per padroneggiare le tecniche di base e i segreti avanzati per il risotto perfetto. Dalla scelta del chicco alla degustazione finale: iscrizioni aperte.
Per svelare i segreti di un risotto impeccabile, Varese Corsi propone due appuntamenti in collaborazione con Love in the Kitchen. Sotto la guida dello chef Marco Dossi, i partecipanti affronteranno un percorso dalle basi alle tecniche gourmet di mantecatura, concludendo con una degustazione finale dei piatti preparati.
– Risotti Perfetti (Base) – Martedì 14 aprile 2026, 1 lezione dalle 19:00 alle 21:00 presso Love in the Kitchen.
Una lezione dedicata alle tecniche fondamentali e alla scoperta di abbinamenti raffinati; è richiesto un grembiule da cucina personale.
– Risotti Perfetti (Avanzato) – Martedì 12 maggio 2026, 1 lezione dalle 19:00 alle 21:00 presso Love in the Kitchen.
Un incontro focalizzato su cotture di precisione e ingredienti di alta qualità per risultati gourmet; è richiesto un grembiule da cucina personale.
Per maggiori informazioni e per riservare il proprio posto ai fornelli, è possibile consultare il sito ufficiale di Varese Corsi.
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