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Varese Corsi Net: un’opportunità per fare rete e sviluppare sinergie

Un’occasione unica per tutti coloro che fanno parte della rete di Varese Corsi, ma anche per chi è interessato a farne parte

Generico 27 Apr 2026
Incontri

05 Maggio 2026

Un appuntamento imperdibile per chi sostiene e crede nel progetto Varese Corsi: martedì 5 maggio, alle 18:30, Materia Spazio Libero di Castronno ospiterà un incontro conviviale intitolato “Varese Corsi Net”. Un momento di confronto per chi desidera creare connessioni, condividere idee e sviluppare sinergie, con l’obiettivo di costruire insieme nuove opportunità per la crescita del progetto.

L’evento, che si terrà in Via Confalonieri 5, rappresenta un’occasione unica per tutti coloro che fanno parte della rete di Varese Corsi, ma anche per chi è interessato a farne parte, per entrare in contatto con realtà e persone che supportano la diffusione e lo sviluppo di corsi e attività formative sul territorio.

Il progetto Varese Corsi, infatti, si propone di promuovere l’educazione, la cultura e la formazione, creando occasioni per la crescita professionale e personale, oltre a favorire lo scambio di esperienze tra diverse realtà. L’incontro sarà una preziosa opportunità per fare rete, incontrare altri attori del territorio e rafforzare le collaborazioni.

Per partecipare all’incontro, è richiesta la conferma della presenza entro mercoledì 29 aprile inviando una mail all’indirizzo elisa@varesecorsi.it.

28 Aprile 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

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