Varese entra nel circuito milanese di BookCity: a novembre la città ospiterà una tappa della manifestazione dedicata ai libri
BookCity è la manifestazione che ogni anno trasforma Milano in una grande città del libro, con presentazioni, incontri con autori, dibattiti e iniziative diffuse in biblioteche, librerie, scuole e spazi pubblici
Varese sarà tappa di BookCity a novembre. A darlo per primo è stato il sindaco Davide Galimberti, che ha anticipato la notizia nel corso di una conferenza stampa a Varese, mentre a Milano — alla presentazione ufficiale della manifestazione — era presente l’assessore alla cultura Enzo Laforgia, titolare della politica culturale dell’amministrazione comunale.
Con Galimberti era presente anche la presidente della commissione cultura Manuela Lozza.
BookCity è la manifestazione che ogni anno trasforma Milano in una grande città del libro, con presentazioni, incontri con autori, dibattiti e iniziative diffuse in biblioteche, librerie, scuole e spazi pubblici. L’ingresso di Varese nel circuito rappresenta un riconoscimento per la città e un’opportunità per portare sul territorio un format consolidato e di richiamo.
I dettagli del programma varesino saranno comunicati nelle prossime settimane.
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