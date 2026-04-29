Varese festeggia i 10 anni di Spazio Kabum: torna “Giardini Circensi“

La terza edizione di Giardini Circensi, il festival che dall’8 al 10 maggio trasformerà i Giardini Estensi e il prato di Villa Mirabello in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra spettacoli, laboratori, incontri e momenti conviviali aperti a tutta la città

Il 2026 non è un anno qualsiasi per Spazio Kabum: l’associazione varesina compie dieci anni di attività, formazione, crescita e comunità. Dieci anni in cui il circo è diventato per tante persone – bambini, ragazzi, famiglie e adulti – uno spazio di espressione, fiducia e incontro.

Per celebrare questo importante anniversario nasce la terza edizione di Giardini Circensi, il festival che dall’8 al 10 maggio trasformerà i Giardini Estensi e il prato di Villa Mirabello in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra spettacoli, laboratori, incontri e momenti conviviali aperti a tutta la città.

Per l’occasione, nel prato di Villa Mirabello sorgerà un vero chapiteau, il tendone del Circo Madera, che ospiterà alcuni degli appuntamenti principali del festival. Un segnale forte e poetico: il circo arriva nel cuore di Varese per condividere meraviglia, arte e partecipazione.

Un programma ricco per tutte le età

Il festival, patrocinato e sostenuto dal Comune di Varese, si aprirà giovedì 7 maggio con una speciale matinée dedicata alle scuole e alle comunità di Varese. Sotto il tendone andrà in scena “L’Apologia dell’Armadillo” della compagnia Nudimascalzi, realtà nata proprio all’interno di Kabum. Liberamente ispirato all’opera di Zerocalcare, lo spettacolo racconta con ironia e profondità il dialogo con la propria coscienza.

Sono ancora disponibili alcuni posti per le scuole interessate a partecipare: per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Kabum via mail all’indirizzo spaziokabum@gmail.com.

Il festival entrerà poi nel vivo venerdì 8 maggio con un pomeriggio dedicato al laboratorio di circo libero e aperto a tutti, seguito in serata dagli spettacoli “Frah!gile” di Davide Partinico e “Maman aime beaucoup les fraises” di Nicola Bertazzoni, Circo Madera: biglietti qui: https://www.spaziokabum.it/ giardini-circensi/maman-aime- beaucoup-les-fraises/.

Sabato 9 maggio il Museo Civico Archeologico ospiterà una performance divulgativa dedicata alla storica famiglia Zacchini, celebri uomini e donne cannone. Nel pomeriggio torneranno i laboratori circensi e lo spettacolo “Famiglia Carlucci” della Compagnia 3DiDanè, seguito da un aperitivo circense. In serata, sotto il tendone, spazio al Gran Cabaret Madera con live set finale (biglietti qui: https://www.spaziokabum.it/ giardini-circensi/gran- cabaret-madera/).

Domenica 10 maggio si aprirà con un laboratorio dedicato agli over 65, a conferma di un festival davvero inclusivo e aperto a tutti. Nel pomeriggio il tendone ospiterà “Equilibri in movimento. Il circo tra educazione e comunità”, un momento speciale con spettacoli, riflessioni e una tavola rotonda dedicata ai giovani di Kabum. Seguiranno altri spettacoli all’aperto e la chiusura con “A ruota libera” del Circo Madera (biglietti qui: https://www.spaziokabum.it/ giardini-circensi/a-ruota- libera/).

Ingresso e prenotazioni

Laboratori e spettacoli sono gratuiti o ad offerta libera, ad eccezione degli spettacoli serali nel tendone. Non è obbligatorio prenotarsi, ma è fortemente consigliato per assicurarsi il posto: www.spaziokabum.it