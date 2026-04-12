Varese, il Lions Day trasforma la città in un presidio di salute

Si è svolto domenica 12 aprile a Varese il Lions Day 2026, l’iniziativa promossa da Lions Clubs International che ha trasformato la Camera di Commercio di Varese in un grande centro dedicato alla salute, alla prevenzione e alla solidarietà. Un appuntamento ormai consolidato che ha registrato una forte partecipazione, confermando il valore sociale dell’iniziativa.

«Siamo a Varese durante il Lions Day e siamo alla Camera di Commercio dove, in visita come governatore di questa virtuosa città, ho apprezzato il lavoro svolto nell’organizzazione degli screening: una location che durante la settimana ospita le attività produttive è diventata oggi un luogo di prevenzione», ha dichiarato il governatore distrettuale Lorenzo Paolo Terlera, alla guida del distretto 108 IB1 che comprende Como, Lecco, Varese, Monza, Sondrio e l’Alto Milanese.

Per l’intera giornata, medici specialisti e volontari hanno offerto gratuitamente numerosi screening sanitari. L’offerta, ampliata rispetto agli anni precedenti, ha incluso ortopedia, odontostomatologia, bioimpedenziometria, audiologia (novità di questa edizione) oltre agli esami più richiesti come quelli diabetologici.

«Negli anni passati siamo arrivati a circa 500-550 visite complessive, mentre quest’anno siamo già a quota 300 in corso di giornata», è stato spiegato dagli organizzatori, a conferma di un incremento significativo sia delle prestazioni sia delle specialità coinvolte.

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Fondamentale il ruolo del delegato distrettuale alla salute, Gianni Cunati, specialista in odontostomatologia ha coordinato l’attività sanitaria con il contributo di numerosi professionisti. Tra questi, la dottoressa Cristina Romano per la diabetologia, il dottor Masotti per l’ortopedia e gli specialisti impegnati negli esami ecodoppler delle carotidi, tra cui i dottori De Angeli e Iannuzzi. Presente anche la CRC, associazione attiva nel supporto ai pazienti cardiologici, insieme a medici come la dottoressa Titta Castiglioni, il dottor Giuseppe Cappabianca e il dottor Paolo Severgnini. «Tutto quello che facciamo è gratuito e nasce dallo spirito lionistico del “We serve” (noi serviamo ndr)», ha sottolineato Cunati, ricordando l’impegno volontario dei professionisti coinvolti. «In un momento in cui il sistema sanitario affronta difficoltà, mettiamo a disposizione competenze e tempo per rispondere ai bisogni della comunità».

L’elevato afflusso di cittadini ha generato momenti di intensa attività, ma ha anche confermato l’importanza dell’iniziativa.

Favorita da condizioni meteo positive, la giornata ha consentito di ampliare ulteriormente il numero di visite, rafforzando il ruolo dei Lions come realtà di supporto sussidiario al sistema sanitario. Accanto agli screening, il Lions Day ha proposto momenti informativi dedicati alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita, oltre a una raccolta solidale di beni per l’infanzia destinati alle famiglie in difficoltà.