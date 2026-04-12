Varese, il nuovo numero di Rmfonline guarda a politica, guerre e comunità locali
Approfondimenti su elezioni, conflitti globali, servizi alla persona e cultura: il magazine settimanale di Radio Missione Francescana si conferma uno spazio di riflessione accessibile a tutti
È disponibile online il nuovo numero del magazine settimanale di Radio Missione Francescana. Sul sito Rmfonline.it è stato pubblicato l’ultimo numero (11 aprile 2026), che propone come di consueto approfondimenti, commenti e riflessioni su attualità, politica, cultura e vita sociale.
Ad aprire il numero è l’editoriale di Massimo Lodi, che analizza la fase politica nazionale dopo il referendum, soffermandosi sulle strategie del governo e sulle difficoltà del campo progressista. Uno sguardo critico che mette in evidenza divisioni e prospettive in vista delle elezioni del 2027.
Ampio spazio è dedicato proprio al tema politico con l’intervento di Giuseppe Adamoli, che parla di una «partita aperta» per il futuro del Paese: da una parte la solidità della leadership nel centrodestra, dall’altra le incognite e le possibili evoluzioni nel fronte progressista, tra leadership, programma e alleanze.
Non mancano gli scenari internazionali, con un focus sugli Stati Uniti e sulla figura di Donald Trump, tra sondaggi in calo e tensioni interne al Partito Repubblicano, e una riflessione più ampia sulle guerre contemporanee e sul modo in cui vengono raccontate, fino a essere trasformate in una sorta di “spettacolo”.
Il numero propone anche temi locali e sociali. Tra questi, l’attenzione al modello di città e ai servizi per le persone con disabilità a Varese, con l’obiettivo di migliorare accessibilità e qualità della vita attraverso un confronto tra amministrazione e associazioni.
Spazio poi alla cultura, allo sport e all’ambiente: dal dibattito sul futuro del calcio italiano alla valorizzazione dei territori, come l’esperienza di Arsago Seprio che punta su una comunicazione più efficace della propria identità. Non mancano infine riflessioni su energia, transizione ecologica, cinema e società contemporanea.
Come ogni settimana, il magazine si conferma un contenitore ricco di contributi e punti di vista, consultabile gratuitamente online.
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