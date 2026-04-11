Varese per i playoff, Sassari per la salvezza: sfida senza margini d’errore

Caro Veljko, non possiamo fare sconti. Sarà questo il pensiero di tutto il popolo biancorosso al momento della presentazione delle squadre, alle 17,30 di domenica 12 aprile, quando lo speaker Federico Pisanti chiamerà il nome del coach del Banco Sardegna Sassari, avversario di turno della Openjobmetis. Il croato Mrsic, eroe dello scudetto della stella, è alle prese con un’impresa – evitare la retrocessione – che si è fatta complicata con il passare delle giornate e con il crescere di Treviso, guidata da quel Marcelo Nicola che fu avversario dei Roosters in quella finale datata 1999.

Varese però, come detto, non può regalare nulla a nessuno dopo il “dono” fatto a Trieste la scorsa settimana: la sconfitta – dolorosa e un po’ beffarda – sul campo dei giuliani costringe i biancorossi di Kastritis a un percorso netto almeno nei tre incontri prima del riposo per continuare a inseguire i playoff. Sassari in casa, Cantù a Desio, Cremona di nuovo a Masnago: Librizzi e compagni hanno tre frecce nella faretra ma senza margini di errore.

Il coach greco, che nelle ultime settimane ha apertamente chiesto alla squadra di puntare al bersaglio “prime otto”, lo ha detto anche alla vigilia: «Ci giochiamo tutto». E ha diretto gli allenamenti con intensità, inserendo come sempre qualche elemento di novità per non essere del tutto prevedibili una volta sul parquet. La squadra è al completo e “radio-Campus” parla di un avvicinamento al match avvenuto con buoni ritmi e senza intoppi.

Sassari è squadra non semplice da prendere: ha talento (6a per punti e 5a per assist) e fisico (9a nei rimbalzi) ma talvolta non riesce a far fruttare le proprie qualità nell’arco dei 40′ di gioco. Sabato scorso a Desio queste difficoltà sono balzate all’occhio: i sardi hanno comandato a lungo nel punteggio, fino alle battute finali, senza però trovare l’allungo né la stoccata finale e così sono usciti battuti di strettissima misura (con polemiche per la sostituzione di Ballo e per un contatto Moraschini-Macon non fischiato sull’ultima azione) da uno spareggio cruciale in chiave salvezza.

Daryl Macon, l’ultimo arrivato, viaggia a 17 di media e permette a Mrsic di suddividere la trazione dei piccoli tra lui e Desure Buie; l’accoppiata Marshall-McGlyne garantisce punti ed esperienza mentre sotto canestro Rashawn Thomas ha perso un po’ di smalto rispetto ai giorni migliori ma resta un punto fermo importante. In altre occasioni – vedi il match interno con Treviso – i meccanismi più oliati di Varese hanno avuto la meglio su squadre comunque valide ma con le imperfezioni tipiche di chi ha dovuto cambiare tanto. Vedremo se la stessa legge varrà anche con il Banco Sardegna che però ha bisogno di una vittoria come l’aria che si respira. Masnago dovrà fare il suo dovere, per evitare frittate indigeste in un momento cruciale del campionato.

DIRETTAVN – Il match della Itelyum Arena sarà raccontato in tempo reale attraverso il consueto liveblog, aperto da venerdì pomeriggio con notizie, curiosità, statistiche e con il sondaggio-pronostico sul match. Poi dalle 16,45 circa di domenica il racconto azione per azione del match. Per accedere al live è sufficiente CLICCARE QUI.

LA CLASSIFICA: V. Bologna*, Brescia* 36; Venezia*, Milano 34; Tortona* 28; Trieste* 24; Reggio Emilia* 22; Trento*, VARESE, Cremona 20; Udine 18; Napoli*, Cantù 16; Sassari 14; Treviso* 12.

I NOSTRI PODCAST – Non perdete i nostri appuntamenti con il basket da ascoltare. Lunedì alle 11 toccherà al podcast “Dal Parquet“ mentre giovedì alle 14 in diretta su Radio Materia la nuova puntata di “Luci a Masnago“ che poi sarà a sua volta disponibile sulle piattaforme di ascolto. Se volete, abbiamo appena aperto il profilo Instagram di “Luci a Masnago”: lo trovate QUI.