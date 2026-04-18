Varese, scuola e valori civici: assegnato il Premio XXV Aprile, istituito nel 1947

A Varese si è rinnovata la tradizione del Premio XXV Aprile, riconoscimento istituito nel 1947 dal Comune per valorizzare gli alunni delle scuole elementari che si distinguono non solo per il rendimento scolastico, ma anche per le loro qualità personali. L’iniziativa ha coinvolto oltre 90 bambini, accompagnati dai genitori, al Cinema Teatro Nuovo.

Ogni scuola ha segnalato due alunni per ciascuna classe delle terze, quarte e quinte. Una scelta che oggi va oltre i soli meriti di studio e che punta a valorizzare bambini che si distinguono per atteggiamenti, sensibilità e comportamenti ritenuti significativi.

La cerimonia e i riconoscimenti

Durante la mattinata, i giovani premiati hanno ricevuto dal Comune di Varese un libro e tre matite con i colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso. Un gesto simbolico per sottolineare il legame con i valori civici e con la ricorrenza del 25 Aprile.

Alla cerimonia erano presenti rappresentanti delle istituzioni locali e regionali: consiglieri comunali e regionali, il senatore Alessandro Alfieri, il sindaco e gli assessori Andrea Civati, Ivana Perusin e Rossella Dimaggio, con delega all’Istruzione.

Il momento musicale

A chiudere l’iniziativa è stato il coro dei bambini di Solevoci, i Blooming Kids. L’esibizione si è aperta con l’inno nazionale e si è conclusa con “Bella Ciao”, canto simbolo della Resistenza, accompagnando così il significato profondo del premio e della ricorrenza a cui è dedicato.

Il commento del sindaco Galimberti

«Una giornata ogni anno sempre più bella e partecipata – ha sottolineato il sindaco Davide Galimberti – Per un premio che fu istituito nella nostra città nell’immediato dopoguerra, quando i nostri concittadini, tra le tante azioni urgenti da mettere in campo come la costruzione di scuole, ospedali, abitazioni, decisero di istituire un riconoscimento dedicato a quegli alunni e alunne che si fossero distinti per solidarietà, inclusione, empatia. Valori che negli anni precedenti a causa della guerra erano stati perduti e che oggi sono alla base della nostra Costituzione nel nostro vivere quotidiano, e questo vale ancora di più nel contesto mondiale che stiamo vivendo. Cari bambini e bambine, mi rivolgo a voi: siate sempre messaggeri di pace e di esempio positivo per i vostri compagni».



Il commento dell’assessore Dimaggio

«E’ un sempre un grandissimo onore accogliere e premiare i bambini e bambine con questo riconoscimento – ha aggiunto l’assessora ai Servizi Educativi Rosella Dimaggio – perché voi siete i veri costruttori di pace, attraverso le vostre azioni di tutti i giorni. Quando aiutate un compagno o una compagna, quando vi unite per stare insieme, voi avete la capacità unica di rendere ogni luogo più accogliente e solidale. Oggi con questo riconoscimento vi vogliamo ringraziare per aiutarci a ricordare quanto sia importante portare avanti questi valori e sentimenti di solidarietà ed empatia, valori che sono ben scritti nella nostra bellissima Costituzione».

I presenti

Presenti alla cerimonia di consegna il sindaco Davide Galimberti, la vicesindaca Ivana Perusin, l’assessora Rossella Dimaggio, l’assessore Andrea Civati, il senatore Alessandro Alfieri che è intervenuto rimarcando l’importanza dei valori costituzionali nell’attuale contesto internazionale, il consigliere regionale Samuele Astuti, i consiglieri comunali Matteo Capriolo, Giacomo Fisco, Alessandro Pepe, Simone Longhini, il direttore dell’ufficio Scolastico Territoriale Giuseppe Carcano, la Garante dei diritti dell’infanzia e adolescenza Laura Caruso, il presidente di Anpi Varese Rocco Cordì, Ivana Brunato vicepresidente di Anpi Varese, Giuseppe Orlandi dell’Istituto Calogero Marrone, le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco.

