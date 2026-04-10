Varese si mette in vetrina alla BILNI 2026: il turismo del territorio conquista i buyer internazionali

Il territorio di Varese, grazie a Fondazione Varese Welcome, è tra i protagonisti dell’edizione 2026 della BILNI – Borsa Internazionale dei Laghi del Nord Italia. L’evento, principale appuntamento italiano dedicato alla promozione del turismo lacustre a livello internazionale, è in corso sul Lago d’Iseo, in Franciacorta, e vede la presenza di circa 120 operatori italiani.

La manifestazione unisce incontri tra operatori (workshop B2B) e momenti di scoperta del territorio, con la partecipazione coordinata delle principali destinazioni del Nord Italia. L’edizione 2026 è ospitata dalla provincia di Brescia ed è promossa dalle Camere di Commercio di Brescia, Como-Lecco, Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Varese, Verona e Trentino Marketing, insieme ai rispettivi sistemi territoriali di promozione turistica.

In questo contesto, la presenza varesina assume un ruolo di rilievo con 8 eccellenze ricettive e turistiche che rappresentano concretamente l’offerta del territorio e la sua crescente capacità di attrarre visitatori internazionali: B&B Hotel Malpensa Lago Maggiore, Palace Grand Hotel Varese, Varese Convention & Visitors Bureau, Hotel De Charme (Laveno Mombello), Archeologistics, Relais Villa Porta, Varese Destination Wedding e Al Borducan Boutique Hotel.

Il programma della BILNI 2026 prevede l’arrivo di buyer internazionali l’8 aprile, seguito il 9 aprile dalla giornata di incontri durante la quale gli operatori varesini presentano la propria offerta a oltre 80 buyer provenienti da 30 Paesi, tra cui Stati Uniti, Canada, Germania, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Giappone e Australia. «L’iniziativa di Fondazione Varese Welcome alla BILNI si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione dell’offerta turistica varesina, che negli ultimi anni registra una crescita costante sia in termini di arrivi sia di presenze, con un forte contributo del turismo internazionale e dell’area Malpensa, sempre più punto di accesso strategico al territorio – sottolinea il presidente di Fondazione Varese Welcome Mauro Vitiello. – Il coinvolgimento degli operatori della provincia rappresenta un ulteriore passo nella strategia di promozione coordinata della destinazione, che prosegue nelle prossime settimane con nuove iniziative e occasioni di incontro sul territorio».