Varese si prepara al 25 aprile: tra memoria storica, voto alle donne e impegno per la pace

Non una semplice ricorrenza, ma un esercizio collettivo di democrazia. Varese si appresta a celebrare la Festa della Liberazione con un programma che attraversa le generazioni, dai giovanissimi delle scuole primarie fino ai testimoni della Resistenza, legando la memoria del 1945 alle sfide del presente.

Il valore della memoria: tra Costituzione e attualità

“La Liberazione racconta la vitalità di una memoria partecipata che ci ha permesso di avviare la costruzione di una società libera,” ha sottolineato l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia. Un concetto ripreso con forza da Rocco Cordì, presidente di ANPI Varese, che ha voluto legare l’81° anniversario al ripudio della guerra sancito dall’Articolo 11: “Il 25 aprile è il momento per alzare la voce contro tutti i conflitti nel mondo e rimettere al centro il dialogo.”

Il protagonismo femminile e il suffragio universale

Il filo conduttore di quest’anno è la svolta epocale del voto alle donne. A ottant’anni dal primo suffragio universale, la città ha scelto come oratrice ufficiale della manifestazione del 25 aprile l’avvocata Marzia Giovannini, presidente del Centro Antiviolenza EOS. Un segnale preciso che lega la libertà politica alla lotta quotidiana contro la violenza di genere.



Tutti gli appuntamenti in città

L’anteprima storica

Si parte giovedì 16 aprile, alle ore 18.00, presso la Biblioteca Civica con la presentazione del libro di Sergio Favretto dedicato al ruolo (non sempre neutrale) della Svizzera nella Resistenza italiana tra il 1943 e il 1945.

Il Premio XXV Aprile: i piccoli cittadini crescono

Sabato 18 aprile (ore 10.00) il Cinema Teatro Nuovo ospiterà la cerimonia di consegna del Premio scolastico “XXV Aprile 1945”. “Un tempo si premiavano le eccellenze accademiche,” spiega l’assessora Rossella Dimaggio, “oggi premiamo i bambini e le bambine che sanno creare connessioni e solidarietà nel gruppo classe.”

Il Flash Mob e l’omaggio ai sindaci

Giovedì 23 aprile alle ore 14.00, Piazza del Garibaldino si animerà con un flash mob organizzato dagli studenti del Liceo Artistico “Frattini”. Un’iniziativa dedicata a Enrico Bonfanti, primo sindaco varesino del dopoguerra, e a Calogero Marrone, il “Perlasca di Varese”.

Il 25 aprile: la manifestazione ufficiale

Il clou delle celebrazioni inizierà alle 9.30 in Piazza San Vittore. Il corteo sfilerà per le vie del centro fino al Salone Estense (ore 10.30) per i saluti istituzionali. La giornata proseguirà con il tradizionale pranzo della Liberazione al Coopuf (ore 12.00) e si chiuderà in Via Cavour (ore 20.30) con lo spettacolo teatrale “Radici”.

L’omaggio ai partigiani

Domenica 26 aprile, a partire dalle ore 10.00 in Viale Belforte 165, si terrà la deposizione dei fiori ai cippi dei partigiani caduti, un momento di silenzio e raccoglimento nei luoghi simbolo della lotta varesina.

Verso l’ottantesimo della Repubblica

L’orizzonte delle celebrazioni non si ferma al 2026. Come ricordato durante la presentazione, Varese sta già costruendo un percorso che porterà al 2028, anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione, per riaffermare quei valori che – come ha ribadito Laforgia – definiscono la nostra “identità nazionale” e il nostro senso di comunità.