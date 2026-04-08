Varese verso il finale di stagione: due trasferte in Liguria e due sfide casalinghe

Incassata l’ennesima delusione stagionale – sconfitta casalinga 2-1 contro la Valenzana – e passata la pausa di Pasqua, il Varese guarda al finale di stagione, quattro gare per provare a conquistare un posto nei playoff.

L’obiettivo – che ai fini della classifica e della corsa verso la Serie C è irrilevante – per mister Andrea Ciceri e la squadra ha invece un significato, come ammesso dagli stessi protagonisti nel corso delle diverse dichiarazioni davanti ai microfoni. La situazione però al momento vede i biancorossi a -1 dal quinto posto occupato dal Chisola (unica squadra di quelle in lizza con cui ha un vantaggio negli scontri diretti) mentre più staccate sono la Biellese (+4) e il Sestri Levante (+7); ovviamente imprendibile la seconda piazza del Ligorna, che è a quota 64.

Come detto, mancano 4 gare alla fine del campionato, meno di un mese per sancire quello che sarà il futuro biancorosso. Il primo impegno sarà domenica 12 aprile (ore 15) ancora in Liguria, in casa del Celle Varazze. Trasferta insidiosa perché i liguri sono in piena lotta per evitare i playout e anche perché dopo il cambio in panchina del mese di marzo (Riccardo Boschetto al posto di Mario Pisano) le civette hanno conquistato due vittorie (1-0 alla Sanremese e 3-0 in casa del Derthona) e un pareggio (1-1 contro l’Asti). Sette punti che hanno risollevato una situazione molto difficile ma che ancora non sono sufficienti per la salvezza diretta.

Dopo il viaggio a Celle Ligure, il Varese avrà due turni casalinghi in fila: il 19 aprile arriverà Derthona mentre la settimana successiva toccherà al Saluzzo. Ultima sfida casalinga prima della gara che chiuderà la stagione regolare, il 3 maggio a Lavagna. Casualità: la stagione biancorossa iniziò proprio dal “Riboli”, momentaneamente campo casalingo dell’Imperia a inizio stagione.

Il traguardo playoff – considerando i diversi scontri diretti ancora in calendario tra le altre – è alla portata. A patto che i cali di tensione non si ripetano.

SERIE D GIRONE A – XXXI GIORNATA

Domenica 12 aprile (ore 15): Asti – Saluzzo; Biellese – Sestri Levante; Cairese – Club Milano; Celle Varazze – Varese; Chisola – Ligorna; Lavagnese – Vado; NovaRomentin – Imperia; Sanremese – Derthona; Valenzana – Gozzano.

CLASSIFICA: Vado 66; Ligorna 64; Sestri Levante 54; Biellese 51; Chisola 48; Varese 47; Sanremese, Saluzzo 42; Valenzana 41; Cairese 37; Imperia 36; Derthona 35; Club Milano 33; Celle Varazze, Gozzano 32; Asti 28; Lavagnese 27; NovaRomentin (-1) 20.