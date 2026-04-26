Varesina, si complica la corsa salvezza: con il Breno finisce 2-2

La Varesina non riesce ad andare oltre il pareggio nella sfida salvezza contro il Breno. Le fenici, dopo essere andate sotto nel primo tempo a causa di un gol di Castelli, nato da un’incertezza di Maddalon su un pallonetto da centrocampo, oltre a una difesa poco reattiva che non ha seguito l’azione, consentendo al centravanti di aggiustarsi il pallone e poi depositarlo in fondo al sacco.

La Varesina, dopo un primo tempo decisamente sottotono, nella ripresa riesce a ribaltare il punteggio grazie alle reti di Costantino e Manicone. Tuttavia, nel finale, la squadra di mister Marco Spilli non riesce a gestire il vantaggio e subisce il pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Questo risultato è inutile per i rossoblù, che scivolano al terzultimo posto e vedono assottigliarsi le speranze di disputare il playout in casa: dovranno vincere a Caldiero, che oggi ha centrato la salvezza grazie al successo contro la Vogherese, e sperare nei passi falsi di Breno, che ha gli stessi punti delle fenici ma è avanti per scontri diretti, e Pavia, oggi vittorioso per 3-0 contro la Virtus Ciserano Bergamo. Se il campionato dovesse terminare così, la Varesina disputerebbe lo spareggio salvezza al “Provasi” contro la Castelanzese. I neroverdi avrebbero due risultati su tre per restare in Serie D.

Fischio d’inizio

La Varesina si schiera con un 4-3-1-2 con Maddalon tra i pali; in difesa Miconi, Alari, Cavalli, Vaz; a centrocampo Grieco, Valisena e Arcopinto; in avanti la coppia Manicone-Costantino con Sainz-Maza sulla trequarti.

Il Breno risponde con un 4-3-3 con Delvecchio in porta; davanti a lui Pezzuti, Tagliani, Bogolin e Lorini; in mezzo Papa, affiancato da Valsecchi e Canonici; il tridente offensivo è Valenti-Castelli-Randazzo.

Il direttore di gara è Cosimo Papi di Prato, coadiuvato da Beatrice Neroni di Ciampino e Filippo Todaro di Finale Emilia.

Primo tempo

Il primo vero squillo della gara è della Varesina con un tiro di Arcopinto dopo meno di dieci minuti. Il Breno risponde poco dopo con una conclusione velenosa di Valsecchi che costringe Maddalon alla parata. Al 21’ bellissima punizione di Sainz-Maza che sfiora il palo alla destra di Delvecchio. Al 37’ gran tiro dalla distanza di Manicone, terminato fuori di poco. Successivamente è la squadra ospite a rendersi pericolosa con un tiro di Papa, deviato e insidioso, terminato in calcio d’angolo. Al 41’ il Breno passa in vantaggio: tutto nasce da un pallonetto da centrocampo che mette in difficoltà Maddalon, che smanaccia mandando il pallone sui piedi di Castelli, che ha tutto il tempo di controllare e insaccare il gol dell’1-0. Dopo 3 minuti di recupero si chiude la prima frazione con il Breno avanti.

Secondo tempo

Al 5’ la Varesina trova il gol dell’1-1 grazie a un occo vincente a porta vuota di Costantino, al termine di una bella azione orchestrata da Sainz-Maza, che con uno scavino pesca Grieco, assist per il numero 9 che firma il pareggio. All’8’ tentativo di Papa fuori misura. Al 20’ la squadra di Marco Spilli completa la rimonta con Manicone, che sfrutta una sponda di Arcopinto e insacca nell’angolino per il 2-1. Al 23’ tiro di Manicone deviato e facile preda di Delvecchio. Poco dopo Castelli sfiora il gol su un cross pericoloso. Alla mezz’ora il Breno ristabilisce la parità: colpo di testa di Papa su angolo battuto da Valenti per il 2-2. A 3 minuti dalla fine ci prova Franzoni con una giocata personale, ma il tiro è debole e bloccato da Delvecchio. Al 45’ conclusione di Alari alta sopra la traversa dopo una punizione battuta da Grieco. Dopo 4 minuti di recupero (diventati 6 per le perdite di tempo), l’arbitro fischia la fine il risultato finale è 2-2.

Varesina – Breno 2-2 (0-1)

RETI: 41’ Castelli (B), 5’ st Costantino (V), 20’ st Manicone (V), 30’ st Papa (B)

VARESINA (4-4-2): Maddalon, Miconi, Vaz, Cavalli (41’ st Franzoni), Sainz (17’ st Baud), Costantino (41’ st Guri), Alari, Manicone, Valisena (17’ st Andreoli), Grieco, Arcopinto (32’ st Tassani). A disp. Della Cristina, Andreoli, Sassi, Vitiello, Martinoia, Tassani. All. Spilli.

BRENO (4-3-3): Delvecchio; Pezzutti, Tagliani (C), Bigolin, Lorini; Canonici, Papa, Valsecchi (23’ st Bitihene); Valenti (34’ st Tosi), Castelli, Randazzo. A disp. Braga, Melnychuk, Senatore, Cretti, Berna, Faglia, Garatti. All. Bersi.

ARBITRO: Papi di Prato. ASSISTENTI: Neroni di Ciampino e Todaro di Finale Emilia. AMMONITI: Cavalli (V), Sainz (V), Costantino (V), Bigolin (B), Canonici (B). NOTE: Recuperi 3’ e 5’.

RISULTATI 33ma GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Brusaporto – Caratese 3-1, CASTELLANZESE – MILAN FUTURO 1-3, Leon – Chievo 2-2, Sondrio – Real Calepina 5-1, Pavia – Virtus CBG 3-0, Scanzorosciate – Casatese 0-3, VARESINA – BRENO 2-2, Villa Valle – Oltrepò 1-3, Vogherese – Caldiero 0-6.

CLASSIFICA

Caratese 65, Casatese 58, Chievo 57, Milan Futuro e Leon 53, Brusaporto 51, Oltrepò (-3) e Villa Valle 47, Scanzorosciate 46, Virtus CBG 45, Caldiero 44, Real Ralepina 41, CASTELLANZESE 40, Pavia 37, Breno e VARESINA 35, Sondrio 31, Vogherese (-6) 8.