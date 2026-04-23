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Variazioni alla viabilità di Autolinee Varesine per l’EcoRun di domenica 26 aprile

In occasione della manifestazione podistica, sono previste modifiche significative alla viabilità cittadina che influenzeranno il servizio di trasporto pubblico locale

Autolinee varesine

La manifestazione podistica EcoRun, prevista per domenica 26 aprile, comporta significative variazioni alla viabilità che impattano anche sul servizio di trasporto pubblico locale.

Per l’intera giornata di domenica, infatti, nessun autobus può transitare dalle fermate centrali, ovvero quelle di via Morosini, via Vittorio Veneto, corso Moro, via Sacco e via Veratti: la chiusura di queste strade è infatti prevista dal mattino sino alla sera.
Per quanto riguarda le linee extraurbane (quelle che collegano Varese ai paesi limitrofi), è consigliabile recarsi al capolinea di piazzale Kennedy, perché da lì i mezzi vengono instradati su percorsi alternativi per uscire dalla città; in alcuni casi ci sono però variazioni più corpose, per le quali si rimanda all’avviso riportato a questo link

Le linee urbane devono invece essere limitate ai margini del centro, senza garantire dunque la consueta linearità dei percorsi. Nello specifico: gli autobus da/per i capolinea di San Fermo, Belforte-Cascina Mentasti, Olona, Bizzozero, Bizzozero Nabresina, Biumo Superiore e Capolago si attestano per l’intera giornata presso la stazione FS/piazzale Trieste.

Nella mattinata, inoltre, le limitazioni alla viabilità coinvolgono anche diverse zone periferiche, da Masnago a Casbeno, conseguentemente le restanti tratte urbane di Autolinee Varesine saranno attive solo dal pomeriggio (indicativamente dalle ore 12.00), oltretutto limitandosi alla fermata di via Sanvito (XXV Aprile) per quanto riguarda le corse dirette a Schiranna/Calcinate del Pesce e Masnago/Velate; per quanto concerne le corse dirette ad Avigno, Sangallo, Montello Scuola Europea, Prima Cappella/funicolare Sacro Monte e Bregazzana/Calcinate Orrigoni, la fermata di riferimento sarà invece piazza Beccaria.
Il dettaglio delle variazioni delle linee urbane è riportato al questo link

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Pubblicato il 23 Aprile 2026
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