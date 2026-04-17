Furgone in fiamme in A8: traffico bloccato tra Castronno e Cavaria

Disagi alla circolazione nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 aprile, lungo l’autostrada A8 Milano-Varese, dove un furgone in fiamme ha causato il blocco del traffico in direzione Milano.

Galleria fotografica Furgone in fiamme in A8 a Solbiate Arno 4 di 4

La situazione più critica si è registrata nel tratto compreso tra Castronno e Solbiate Arno – Albizzate, a partire dal chilometro 37, dove si è formata una lunga coda.

L’allarme è scattato attorno alle 12:55, i vigili del fuoco sono intervenuti con autopompa e autobotte dal distaccamento di Busto-Gallarate.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, con rallentamenti e incolonnamenti che hanno interessato tutta la direttrice verso Milano: alle ore 14 c’erano circa 3 km di coda. Si consiglia agli automobilisti di valutare percorsi alternativi fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Solo pochi giorni fa l’incendio di un’auto all’altezza di Gallarate sempre lungo la A8.