Furgone in fiamme in A8: traffico bloccato tra Castronno e Cavaria
Code e disagi nel primo pomeriggio di oggi, 17 aprile, lungo l’autostrada in direzione Milano
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