Varese News

Varese Laghi

Furgone in fiamme in A8: traffico bloccato tra Castronno e Cavaria

Code e disagi nel primo pomeriggio di oggi, 17 aprile, lungo l’autostrada in direzione Milano

incendio autostrada a8

Disagi alla circolazione nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 aprile, lungo l’autostrada A8 Milano-Varese, dove un furgone in fiamme ha causato il blocco del traffico in direzione Milano.

Galleria fotografica

Furgone in fiamme in A8 a Solbiate Arno 4 di 4
incendio autostrada a8
incendio autostrada a8
incendio autostrada a8
Generico 13 Apr 2026

La situazione più critica si è registrata nel tratto compreso tra Castronno e Solbiate Arno – Albizzate, a partire dal chilometro 37, dove si è formata una lunga coda.

L’allarme è scattato attorno alle 12:55, i vigili del fuoco sono intervenuti con autopompa e autobotte dal distaccamento di Busto-Gallarate.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, con rallentamenti e incolonnamenti che hanno interessato tutta la direttrice verso Milano: alle ore 14 c’erano circa 3 km di coda. Si consiglia agli automobilisti di valutare percorsi alternativi fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Generico 13 Apr 2026

Solo pochi giorni fa l’incendio di un’auto all’altezza di Gallarate sempre lungo la A8.

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Aprile 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Furgone in fiamme in A8 a Solbiate Arno 4 di 4
incendio autostrada a8
incendio autostrada a8
incendio autostrada a8
Generico 13 Apr 2026

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.