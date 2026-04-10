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Vela e formazione: corso di orientamento alla vela sul lago di Varese per il Liceo Scientifico Sportivo Ferraris

Il corso è reso possibile grazie all’impegno volontario e gratuito dei soci e degli istruttori della Lega Navale Italiana, che mettono a disposizione tempo, competenze e passione per offrire ai giovani un’opportunità concreta di crescita

Vela e formazione: corso di orientamento alla vela sul lago di Varese per il Liceo Scientifico Sportivo Ferraris

La Lega Navale Italiana – Sezione di Varese promuove un corso di introduzione alla navigazione a vela rivolto agli studenti della classe prima del Liceo Scientifico Sportivo “Ferraris”.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione formativa che unisce sport, educazione ambientale e spirito di squadra, in piena coerenza con la missione della Lega Navale: promuovere gli sport acquatici e diffondere il valore delle acque interne come bene comune da conoscere e tutelare.

Attraverso questa esperienza, gli studenti avranno la possibilità di avvicinarsi alla disciplina velica, sperimentando direttamente la navigazione sul lago di Varese e sviluppando competenze tecniche, relazionali e di rispetto per l’ambiente.

Il corso è reso possibile grazie all’impegno volontario e gratuito dei soci e degli istruttori della Lega Navale Italiana, che mettono a disposizione tempo, competenze e passione per offrire ai giovani un’opportunità concreta di crescita.

Questa iniziativa testimonia il valore della collaborazione tra scuola e associazioni del territorio, e rappresenta un esempio virtuoso di come la comunità educante possa beneficiare delle risorse sociali, sportive e culturali presenti sul territorio.

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Pubblicato il 10 Aprile 2026
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