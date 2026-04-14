Venegono Inferiore guarda al futuro: torna il bilancio partecipato dei giovani

Un investimento da 30mila euro e un obiettivo chiaro: coinvolgere sempre di più i giovani nelle scelte per il paese. Il Comune di Venegono Inferiore rilancia il bilancio partecipato, forte dell’esperienza positiva dello scorso anno e con alcune novità pensate per ampliare la partecipazione.

A presentare l’iniziativa è stato l’assessore al Bilancio Matteo Abatini, che ha sottolineato come il progetto abbia già dimostrato di funzionare: «L’anno scorso è stata una bellissima esperienza, con tanti giovani tra i 16 e i 21 anni che hanno partecipato e votato le proposte».

Dall’area fitness al nuovo bando

Nel 2025 circa cento ragazzi hanno preso parte al percorso, scegliendo tra tre proposte avanzate dall’amministrazione. L’intervento più votato – la realizzazione di un’area per l’attività fisica all’aria aperta al parco di via Menotti (nella foto) – è stato poi effettivamente realizzato.

Un risultato concreto che ha spinto il Comune a riproporre l’iniziativa anche per il 2026, confermando lo stanziamento di 30mila euro destinato a un progetto scelto direttamente dai cittadini più giovani.

Le novità: più giovani coinvolti

Due le principali novità introdotte quest’anno. La prima riguarda il processo: non solo voto finale, ma anche raccolta delle proposte aperta ai cittadini. Chi partecipa potrà quindi non solo scegliere ma anche proporre interventi da realizzare sul territorio.

La seconda riguarda l’età: il bilancio partecipato viene esteso anche ai più giovani, abbassando la soglia minima a 12 anni e coinvolgendo direttamente le scuole medie. Inoltre la platea è stata allargata anche agli studenti del Liceo Artistico Don Milani presente in paese.

«Andremo nelle scuole a presentare il progetto – ha spiegato Abatini – perché vogliamo che anche i ragazzi possano sentirsi parte attiva della comunità».

Come funziona il biancio partecipato

La prima fase, già avviata da qualche giorno, è quella della raccolta delle idee: i cittadini fino al 10 maggio potranno proporre interventi per il paese, che verranno poi valutati dall’amministrazione in base alla fattibilità.

Qui il link al modulo per avanzare le proposte

Successivamente, tra il 18 e il 31 maggio, si passerà alla votazione, aperta ai giovani dai 12 ai 30 anni. L’obiettivo è chiudere l’intero percorso entro la fine dell’anno scolastico, per poi avviare rapidamente la realizzazione del progetto vincitore.

Partecipazione e senso di comunità

Alla base dell’iniziativa c’è la volontà di rafforzare il legame tra cittadini e amministrazione, offrendo uno strumento concreto di partecipazione.

«È un modo per sentirsi parte della comunità e incidere sulle scelte che riguardano il proprio paese – ha evidenziato il sindaco Mattia Premazzi sottolineando anche il valore educativo del progetto – Un’esperienza che, oltre a produrre interventi concreti, può contribuire a formare cittadini più consapevoli e, perché no, i futuri amministratori del territorio».

Uno sguardo al futuro

Il riscontro positivo dello scorso anno e l’entusiasmo registrato tra i partecipanti hanno convinto l’amministrazione a guardare avanti, con l’intenzione di consolidare e migliorare ulteriormente il progetto anche negli anni futuri. Un percorso che punta a rendere i giovani protagonisti, dando loro la possibilità di trasformare idee in realtà.