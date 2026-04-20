Vent’anni di natura e un nuovo inizio: a Bodio Lomnago inaugura “Casa Agricola”

Il profilo del Campo dei Fiori e del Sacro Monte a fare da cornice e il blu del lago a pochi passi: è in questo scenario che oggi, lunedì 20 aprile 2026, ha ufficialmente aperto i battenti “Casa Agricola”. Il nuovo punto vendita di Bodio Lomnago non è solo un raddoppio per la nota realtà varesina, ma rappresenta il coronamento di un percorso iniziato esattamente vent’anni fa.

Galleria fotografica Inagurata a Bodio Lomnago “Casa Agricola” 4 di 22

Era infatti il 6 aprile 2006 quando muoveva i primi passi quella che oggi è diventata un’istituzione del verde, e il traguardo del ventennale è stato celebrato con l’inaugurazione di uno spazio in via Risorgimento 2 che promette di essere molto più di un centro di giardinaggio.

Il titolare, Giacomo Brusa, durante il taglio del nastro ha dedicato il successo a chi ha reso possibile questa crescita. “Un grazie a tutti i nostri clienti perché senza di loro non saremmo riusciti ad arrivare qua. Il 6 aprile 2026 abbiamo compiuto 20 anni e ci siamo regalati questo secondo traguardo” ha esordito Brusa. “Grazie a tutti i miei collaboratori, senza di loro non sarebbe stato possibile mettere in piedi tutto questo, e un grazie particolare a Erica, la nostra responsabile dello sviluppo, con cui lavoriamo da due anni a questa idea che da un pezzo di carta è diventata ciò che vedete oggi: un concentrato di Agricola“.

La scelta di Bodio Lomnago non è casuale ma strategica. Con questa acquisizione, l’azienda potenzia la propria capacità produttiva arrivando a quasi 10.000 metri quadrati di serre coperte, diventando così una delle realtà floricole più rilevanti della provincia. Un investimento che ha coinvolto attivamente il tessuto locale, come sottolineato dallo stesso Brusa nel ringraziare le imprese del paese che hanno lavorato al cantiere e i collaboratori residenti in zona, Stefano e Ilaria, a testimonianza di un radicamento vero sul territorio.

“Oggi apre Casa Agricola con un nuovo concept in cui abbiamo pensato di concentrare la nostra esperienza” ha spiegato il titolare illustrando la filosofia del luogo. “Abbiamo costruito un centro dove la cosa più importante è la bellezza. Oltre ad acquistare piante, vasi e terriccio, qui sarà possibile venire a rilassarsi, ascoltare il suono dell’acqua presente in ogni angolo e godere della nuova fioreria”. Lo spazio è stato infatti progettato come una “Academy” del benessere: un’aula multifunzionale ospiterà una fitta programmazione, con corsi che spaziano dall’acquarello botanico all’arte dei vasi Raku, fino a presentazioni di libri e mostre d’arte.

Ad accogliere la nuova attività è stata l’amministrazione comunale. Il sindaco Eleonora Paolelli ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo di un marchio così amato. “Sono veramente orgogliosa di ricevere qui Casa Agricola. È un’impresa che da anni dà valore a tutto il nostro territorio e da oggi lo darà anche a Bodio Lomnago. La comunità già apprezza questo luogo, non solo per chi ama il verde, ma per chi ama il mondo che c’è dietro” ha dichiarato la prima cittadina.

Il sindaco ha poi concluso sottolineando l’impatto sociale dell’operazione. “La vostra attività è famosissima e molto amata: grazie di aver portato questa bellezza in un territorio già bello, che ora lo diventerà ancora di più. Sarà un servizio in più che va a nutrire il tessuto della nostra comunità e siamo certi che questo sarà il volano per nuove novità e collaborazioni con il Comune”.

Casa Agricola resterà aperta tutti i giorni con orario continuato dalle 9:00 alle 19:00, e offrirà ai visitatori un nuovo polmone di cultura e natura a due passi dalle rive del lago.