Ventitré storie vere per capire i pericoli del web: l’incontro con l’avvocata Marisa Marraffino

Cosa succede quando ciò che accade online esce dallo schermo e irrompe nella vita reale? Quanto pesano davvero le nostre azioni digitali, tra social, chat e piattaforme che accompagnano – e a volte condizionano – le relazioni quotidiane? E ancora: quanto siamo consapevoli dei rischi che si nascondono dietro un messaggio, un video condiviso, una relazione nata in rete?

Sono domande urgenti, che toccano sempre più da vicino la vita di ragazzi e adulti, e che saranno al centro dell’incontro in programma mercoledì sera a Materia Spazio Libero, lo spazio culturale di VareseNews. Ospite della serata è l’avvocata penalista Marisa Marraffino, che presenterà il suo ultimo libro “Senza consenso. Vite, solitudini e tribunali nell’era digitale” (Zolfo Editore). Modera il giornalista Riccardo Saporiti. Iscriviti qui.

Il volume nasce dall’esperienza diretta dell’autrice, avvocata specializzata in reati informatici, che ha raccolto anni di lavoro nelle aule di giustizia trasformandoli in ventitré storie. Racconti costruiti a partire da casi reali – con nomi di fantasia – che restituiscono uno spaccato preciso e spesso inquietante della società contemporanea.

I processi, in questo senso, diventano uno specchio del tempo: raccontano paure, solitudini e disorientamento, soprattutto tra i più giovani, cresciuti in un contesto in cui social network, chat, app di incontri e intelligenza artificiale sono presenze costanti e spesso invasive. Un universo in cui i confini tra pubblico e privato si assottigliano e le conseguenze possono diventare drammatiche.

Tra le pagine emergono storie come quella di Serena, giovane trasferita a Milano che scopre la diffusione non autorizzata dei suoi contenuti online da parte dell’ex compagno, o quella di Carlotta, adolescente coinvolta in una relazione nata su un’app di incontri e segnata dalla paura e dalla dipendenza affettiva. E ancora Nicoletta, vittima di cyberbullismo tra i banchi di scuola, o Pietro, la cui rabbia si trasforma in violenza nei confronti di un coetaneo fragile.

Non solo vittime, dunque, ma anche contesti e responsabilità, in un quadro che mette in luce una distanza ancora significativa tra ciò che le persone sanno di poter fare per difendersi e gli strumenti che la legge offre per contrastare reati come il cyberbullismo o il revenge porn.

Nel racconto di Marraffino, il diritto si intreccia con le storie di vita e con una riflessione più ampia sulla solitudine di genitori e figli, spesso lasciati soli ad affrontare le conseguenze di un cambiamento epocale – quello digitale – per il quale la società non era preparata.

L’incontro a Materia Spazio Libero sarà l’occasione per approfondire questi temi, partendo dalle storie raccolte nel libro e aprendo un confronto su educazione, responsabilità e strumenti di tutela nell’era digitale.