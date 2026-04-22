Verbania celebra il 25 Aprile: il programma per l’81° Anniversario della Liberazione
La Città di Verbania, in collaborazione con la Prefettura e la Provincia del Verbano Cusio Ossola, invita la cittadinanza alle celebrazioni ufficiali che si terranno sabato 25 aprile 2026
Il 25 aprile rappresenta una data fondamentale per la memoria storica del nostro Paese. In occasione dell’81° Anniversario della Liberazione, il Sindaco della Città di Verbania ha ufficializzato il programma delle cerimonie che si svolgeranno a Verbania Intra, per onorare il sacrificio di chi lottò per la libertà e la democrazia
Il programma della mattinata a Intra
Le celebrazioni istituzionali inizieranno nel cuore di Intra e vedranno la partecipazione delle Autorità locali, delle Associazioni d’Arma e dell’Ente Musicale Verbania.
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Ore 9.45: Raggruppamento delle Associazioni d’Arma e dei Gonfaloni.
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Ore 10.00 – Basilica San Vittore: Celebrazione della Santa Messa in suffragio di tutti i caduti. Al termine della funzione, partirà il corteo cittadino.
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Ore 11.00 – Monumento ai Caduti: Arrivo del corteo e cerimonia solenne con la deposizione della corona d’alloro.
Interventi e Orazione: Seguiranno i saluti delle Autorità presenti. L’orazione ufficiale sarà affidata ad Antonella Braga, delegata dell’ANPI.
In caso di maltempo, la parte della cerimonia successiva alla messa si terrà al riparo sotto la tettoia del vecchio imbarcadero.
Eventi pomeridiani alla Casa della Resistenza
Le celebrazioni proseguiranno nel pomeriggio a Fondotoce presso la Casa della Resistenza.
Dalle ore 14.30: Apertura al pubblico della struttura con eventi e incontri dedicati all’approfondimento dei temi della lotta partigiana.
Un momento di particolare rilievo culturale sarà la possibilità di visionare il materiale storico dell’Archivio Fotografico, tra cui spiccano le immagini dei partigiani della Brigata Cesare Battisti ritratti dopo la Liberazione di Intra.
La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per mantenere vivo il valore civile di questa ricorrenza
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