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Vergiate si colora: torna la “Color Run”, la corsa non competitiva per tutte le età

Domenica 24 maggio le vie della città ospiteranno una festa di sport e divertimento. Iscrizioni aperte fino al 10 maggio

Generico 27 Apr 2026
Sport

24 Maggio 2026

Vergiate si prepara a un’esplosione di allegria con la nuova edizione della Color Run, una corsa non competitiva di 4 km che attraverserà le strade cittadine. L’evento, promosso dall’Oratorio San Giovanni Bosco con il patrocinio del Comune, è aperto a tutte le fasce d’età: un’occasione perfetta per famiglie, giovani e sportivi di vivere una giornata all’insegna della spensieratezza.

Il programma della giornata

La manifestazione si svilupperà nel pomeriggio di domenica 24 maggio secondo il seguente cronoprogramma:

  • Ore 16.00: Ritiro del kit gara presso l’Oratorio di Vergiate.

  • Ore 17.00: Partenza ufficiale dalla chiesetta di Sant’Eurosia.

  • Ore 18.00: Arrivo previsto in Oratorio (via Enrico Locatelli).

  • Ore 18.30: Apertura degli stand gastronomici per un momento di ristoro e festa finale.

Iscrizioni e Kit Gara

Per partecipare è necessario iscriversi entro domenica 10 maggio inquadrando il QR Code presente sulla locandina ufficiale. Il costo di iscrizione è di 10 euro, da corrispondere direttamente al momento del ritiro del kit il giorno dell’evento.

Ogni partecipante riceverà un apposito kit gara che comprende:

  • Una sacca personalizzata.

  • Le polveri colorate da lanciare durante il percorso.

  • Una bottiglietta d’acqua.

Informazioni utili

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito ufficiale della Comunità Pastorale all’indirizzo cpvergiate.it oppure inviare una email a donriccardo@cpvergiate.it.

Non resta che preparare le scarpe da ginnastica e prepararsi a una domenica indimenticabile, dove l’unico obiettivo non è vincere, ma divertirsi insieme in un turbine di colori.

29 Aprile 2026
Redazione VareseNews
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