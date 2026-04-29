Vergiate
Vergiate si colora: torna la “Color Run”, la corsa non competitiva per tutte le età
Domenica 24 maggio le vie della città ospiteranno una festa di sport e divertimento. Iscrizioni aperte fino al 10 maggio
Vergiate si prepara a un’esplosione di allegria con la nuova edizione della Color Run, una corsa non competitiva di 4 km che attraverserà le strade cittadine. L’evento, promosso dall’Oratorio San Giovanni Bosco con il patrocinio del Comune, è aperto a tutte le fasce d’età: un’occasione perfetta per famiglie, giovani e sportivi di vivere una giornata all’insegna della spensieratezza.
Il programma della giornata
La manifestazione si svilupperà nel pomeriggio di domenica 24 maggio secondo il seguente cronoprogramma:
-
Ore 16.00: Ritiro del kit gara presso l’Oratorio di Vergiate.
-
Ore 17.00: Partenza ufficiale dalla chiesetta di Sant’Eurosia.
-
Ore 18.00: Arrivo previsto in Oratorio (via Enrico Locatelli).
-
Ore 18.30: Apertura degli stand gastronomici per un momento di ristoro e festa finale.
Iscrizioni e Kit Gara
Per partecipare è necessario iscriversi entro domenica 10 maggio inquadrando il QR Code presente sulla locandina ufficiale. Il costo di iscrizione è di 10 euro, da corrispondere direttamente al momento del ritiro del kit il giorno dell’evento.
Ogni partecipante riceverà un apposito kit gara che comprende:
-
Una sacca personalizzata.
-
Le polveri colorate da lanciare durante il percorso.
-
Una bottiglietta d’acqua.
Informazioni utili
Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito ufficiale della Comunità Pastorale all’indirizzo cpvergiate.it oppure inviare una email a donriccardo@cpvergiate.it.
Non resta che preparare le scarpe da ginnastica e prepararsi a una domenica indimenticabile, dove l’unico obiettivo non è vincere, ma divertirsi insieme in un turbine di colori.