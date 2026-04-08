Vero Volley porta all’arena di Monza il tema delle nuove fragilità giovanili

Dal disagio giovanile alla violenza di genere, passando per salute mentale, disabilità e marginalità sociale: sono questi i temi al centro di “True Love Impact”, il nuovo progetto lanciato dal Consorzio Vero Volley che dal 4 al 6 maggio porterà all’Opiquad Arena di Monza tre giorni di incontri, laboratori e momenti di confronto.

Uno spazio di dialogo sulle fragilità

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori sulle fragilità che colpiscono soprattutto le nuove generazioni. I dati, spiegano gli organizzatori, delineano un quadro preoccupante: in Italia oltre 700mila giovani soffrono di disturbi psichici e l’80% dei problemi di salute mentale emerge prima dei 18 anni.

«Sarà uno spazio di dialogo tra mondo sociale, educativo, culturale e istituzionale – spiega Alessandra Marzari, dirigente medico al Niguarda di Milano e presidente del Consorzio Vero Volley – con l’obiettivo di mettere al centro giovani, famiglie e contesti educativi».

Dalla salute mentale agli abusi

Il programma si articolerà in quattro grandi aree tematiche. La prima riguarda gli abusi, con attenzione a bullismo, cyberbullismo e violenza di genere, fenomeni in crescita soprattutto tra i più giovani.

Ampio spazio sarà dedicato anche al benessere psicologico, con focus su disturbi alimentari, ansia e depressione, cresciuti in modo significativo dopo la pandemia.

Un’altra area affronterà il tema della disabilità, con l’obiettivo di promuovere inclusione e partecipazione, mentre l’ultima sarà dedicata ai disagi sociali, tra povertà, dispersione scolastica e difficoltà familiari.

Numeri che raccontano un’emergenza

I dati citati dagli organizzatori evidenziano una situazione complessa: quasi la metà dei giovani europei non ha pieno accesso a servizi di supporto per la salute mentale, mentre in Italia milioni di donne dichiarano di aver subito violenze.

Anche il mondo dello sport non è immune: secondo alcune ricerche, quattro minori su dieci che praticano attività sportive dichiarano di aver subito forme di abuso.

Oltre lo sport: una rete per il cambiamento

“True Love Impact” nasce proprio dalla volontà di costruire una risposta concreta a queste criticità, mettendo in rete sport, scuola, istituzioni e volontariato. Durante le tre giornate l’arena ospiterà incontri pubblici, testimonianze, laboratori e attività esperienziali, con il coinvolgimento di esperti, educatori, associazioni e rappresentanti delle istituzioni.

Previsti anche momenti culturali e una charity dinner con la partecipazione dell’attore Paolo Ruffini.

Un progetto che guarda al futuro

L’ambizione è quella di andare oltre il singolo evento, costruendo nel tempo una piattaforma stabile capace di generare impatto reale sul territorio.

«Le sfide sociali non possono essere affrontate da soli: serve unire competenze e sensibilità diverse» sottolinea Marzari. L’obiettivo è creare una rete permanente che trasformi il confronto in azioni concrete.