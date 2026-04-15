Verrà espulso l’uomo egiziano che faceva paura a Cassano Magnago
Intervento diretto della prefettura dopo che era montato il caso dell’uomo che viveva per strada e accendeva fuochi
È stato portato a Torino e verrà espulso l’uomo, cittadino egiziano senzatetto, che da un paio di settimane stava creando problemi a Cassano Magnago.
L’uomo è stato rintracciato nel pomeriggio di martedì 14 aprile dai Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio, in esecuzione di ordinanza emessa dal Prefetto di Varese.
Il 38enne, egiziano senza fissa dimora, è stato portato al Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Torino, che avvierà le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale, in quanto era irregolare.
L’uomo – di nome Said, egiziano di religione cristiana copta (diceva di dover star lì perché gliel’aveva detto Dio) – era stato avvicinato più volte dal sindaco Pietro Ottaviani e dai carabinieri della locale caserma (dipendente dalla Compagnia di Busto) che avevano monitorato il suo comportamento.
Al di là di frequenti urla in momenti di rabbia, uno dei motivi di maggiore preoccupazione per i residenti era la frequente accensione di falò per strada per scaldarsi, anche in giorni di allerta incendio. L’uomo si era stanziato soprattutto in località Soiano, la parte alta di Cassano Magnago.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emapalu su Polvere, salti e tanto gas: il Ciglione di Malpensa incorona i re del Campionato Nord-Ovest di motocross
Felice su Crollo di Orban in Ungheria, il senatore Alfieri: "Una sconfitta che va oltre i confini ungheresi"
principe.rosso su Il cordoglio per la morte di Maria Pellegatta
Felice su Leonardo cambia guida: Roberto Cingolani non è più amministratore delegato
GrandeFratello su I tulipani piantati "contro l'abbandono" a Villa Toeplitz a Varese
principe.rosso su Un pilota, mille invisibili
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.