Verrà espulso l’uomo egiziano che faceva paura a Cassano Magnago

È stato portato a Torino e verrà espulso l’uomo, cittadino egiziano senzatetto, che da un paio di settimane stava creando problemi a Cassano Magnago.

L’uomo è stato rintracciato nel pomeriggio di martedì 14 aprile dai Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio, in esecuzione di ordinanza emessa dal Prefetto di Varese.

Il 38enne, egiziano senza fissa dimora, è stato portato al Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Torino, che avvierà le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale, in quanto era irregolare.

L’uomo – di nome Said, egiziano di religione cristiana copta (diceva di dover star lì perché gliel’aveva detto Dio) – era stato avvicinato più volte dal sindaco Pietro Ottaviani e dai carabinieri della locale caserma (dipendente dalla Compagnia di Busto) che avevano monitorato il suo comportamento.

Al di là di frequenti urla in momenti di rabbia, uno dei motivi di maggiore preoccupazione per i residenti era la frequente accensione di falò per strada per scaldarsi, anche in giorni di allerta incendio. L’uomo si era stanziato soprattutto in località Soiano, la parte alta di Cassano Magnago.