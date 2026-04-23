Via al percorso di riforma, ecco come cambieranno i licei: addio geostoria, arriva l’intelligenza artificiale

Una riforma che il ministero definisce «un ripensamento strutturale» del secondo ciclo di istruzione. Il 22 aprile, dopo un lavoro durato più di un anno, il ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la bozza delle nuove Indicazioni nazionali per i Licei, il documento che riscrive programmi, metodi e obiettivi formativi di tutti gli indirizzi liceali italiani: dal Classico allo Scientifico, dall’Artistico al nuovissimo Liceo del Made in Italy (QUI LA PAGINA DEL MINISTERO CON TUTTA LA DOCUMENTAZIONE).

Il testo, redatto dalla commissione coordinata dalla pedagogista Loredana Perla (Università di Bari), apre ora una fase di consultazione con scuole, sindacati, associazioni professionali, genitori e, per la prima volta, con i rappresentanti delle Consulte studentesche. L’adozione definitiva è prevista per settembre 2027.

Non si tratta di un aggiornamento, l’impianto cambia in profondità su diversi fronti, con scelte destinate a far discutere: dalla scomparsa della Geostoria all’ingresso dell’intelligenza artificiale come contenuto curricolare trasversale, dalla centralità rivendicata della storia italiana e occidentale fino al ridimensionamento del “nozionismo” a favore della lettura diretta dei testi.

Che cosa sono le Indicazioni nazionali

Le Indicazioni nazionali sono il documento con cui lo Stato fissa gli obiettivi di apprendimento e i contenuti fondamentali di ogni disciplina per il percorso liceale. Non sono un programma rigido, ma una cornice entro cui le singole scuole costruiscono il proprio curricolo d’istituto, con margini di autonomia affidati ai collegi docenti e ai dipartimenti disciplinari. L’ultima versione risale al 2010 (decreto Gelmini), e nei quindici anni successivi la scuola italiana ha assorbito cambiamenti enormi: la digitalizzazione, la nascita del Liceo Made in Italy, la comparsa dell’IA generativa, oltre alle trasformazioni sociali e culturali.

I tempi della riforma

Il percorso è ancora lungo. Dopo la pubblicazione, la commissione effettuerà incontri con le associazioni professionali e disciplinari, con genitori e studenti, con i sindacati della scuola. Il testo dovrà poi essere sottoposto al parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (Cspi) e ad altri organi di controllo, prima della firma ministeriale. Se l’iter rispetterà i tempi previsti, la riforma entrerà in vigore dall’anno scolastico 2027/2028, partendo dalle classi prime e andando a regime gradualmente.

Addio alla Geostoria

È la novità più attesa dagli insegnanti. Al primo biennio, Storia e Geografia tornano a essere discipline distinte. Il documento lo dice con una formula netta: «Storia e Geografia sono due discipline con un proprio assetto epistemologico il cui insegnamento è rimesso ad un unico docente». Il monte ore complessivo rimane di 99 ore annue per ciascuna classe del biennio, ma con manuali propri e identità metodologiche separate.

La Geografia, in particolare, recupera autonomia scientifica. Il testo insiste sul fatto che «la geografia non deve limitarsi al semplice apprendimento di una mole di informazioni e concetti», ma è «scienza della rappresentazione e scienza dell’organizzazione della conoscenza». Tra i temi centrali del biennio: l’Antropocene, il cambiamento climatico e i suoi impatti, le migrazioni, i processi di gentrificazione e spopolamento delle aree interne, la competizione fra territori e i divari territoriali.

Quanto alla Storia, la scelta della commissione è esplicita e rivendicata: centralità delle vicende dell’Italia e dell’Occidente. La premessa della sezione storica, firmata dal coordinatore Ernesto Galli della Loggia, affronta direttamente le obiezioni possibili: non è provincialismo — si legge nel testo — ma riconoscimento del fatto che la storia italiana ed europea ha dato al mondo «le forme universalmente adottate della moderna statualità, le premesse teoriche della ricerca e del progresso scientifico, le fondamenta dei diritti della persona umana e delle sue libertà». Lo studio si apre però progressivamente agli scenari globali, arrivando fino alla «svolta cinese» e ai nuovi equilibri geopolitici contemporanei.

La matematica e l’intelligenza artificiale

La seconda grande novità riguarda la matematica. Le nuove Indicazioni la descrivono come «esperienza intellettuale» piuttosto che come addestramento tecnico: le tecniche restano, ma diventano strumenti per comprendere concetti, modelli e decisioni. Tre i cambiamenti strutturali. Il primo: l’errore viene riconosciuto come parte integrante del lavoro intellettuale, «momento fecondo da attraversare con consapevolezza, non stigma da evitare». Il secondo: al quinto anno si introduce uno spazio strutturato di approfondimento in cui lo studente collega la matematica alla scienza, alla storia delle idee o ai propri interessi personali.

La terza novità è la più dirompente: per la prima volta le Indicazioni trattano esplicitamente l’intelligenza artificiale, «affidando alla matematica il compito di fornire i concetti e il linguaggio che stanno alla base dei sistemi di AI». L’IA, si legge nella premessa generale, non deve essere un «contenuto separato», ma «una lente critica attraverso cui rileggere le discipline». L’obiettivo dichiarato è formare «una coscienza digitale capace di distinguere tra la simulazione algoritmica — la doxa — e il sapere validato — l’epistéme». Lo studente deve imparare a usare l’IA, ma anche «a interrogarla, a riconoscerne i limiti, a tutelarne i confini rispetto alla propria libertà intellettuale».

L’IA entra trasversalmente in quasi tutte le discipline. Nella storia è suggerita come strumento per elaborare «scenari di storia controfattuale» o per simulare interazioni con personaggi del passato. Nelle lingue straniere, per produrre messaggi con diversi registri e sperimentare varianti linguistiche. Nella letteratura italiana, per riflettere criticamente sulle differenze stilistiche e argomentative tra scrittura umana e testi generati. Nelle scienze, per analizzare modelli complessi. In tutti i casi, il testo insiste: l’IA è «un dispositivo da governare», non un’entità sostitutiva, e la sua integrazione didattica deve «potenziare, senza mai sostituire, lo studenting», cioè lo sforzo cognitivo dello studente.

Filosofia pratica e vissuta

La filosofia cambia volto. Alla tradizionale impostazione storico-teorica si affianca una dimensione di esercizio concreto: «pratica concreta, esercizio di riflessione, interrogazione, giudizio, argomentazione». Le due dimensioni si integrano, con l’obiettivo di formare studenti capaci di «argomentare una tesi anche in forma scritta». Un approccio — osserva il testo — che richiede ai docenti «di uscire dalla comodità del commento storiografico per entrare nella dimensione del laboratorio del pensiero».

Accanto agli autori canonici, la commissione chiede la presenza di figure femminili di rilievo filosofico: Ipazia, Ildegarda di Bingen, Eloisa, Madame de Staël, Émilie du Châtelet, Edith Stein, Simone Weil sono gli esempi citati. L’ultimo anno è dedicato alle filosofie del Novecento e del Duemila, con particolare attenzione alle riflessioni sollevate dalla tecnologia e dall’intelligenza artificiale.

Italiano: meno nozionismo, più lettura diretta

Il capitolo della lingua e letteratura italiana è uno dei più densi, soprattutto nel Liceo Classico. La premessa è netta: «’studiare letteratura’ non significa imparare la biografia e la poetica degli autori, o la critica sugli autori, e neppure studiare a memoria le caratteristiche della tale o talaltra corrente letteraria. Significa leggere i testi». All’insegnante si chiede di selezionare — «senza strafare» — e di «insegnare poche cose bene» piuttosto che molte cose superficialmente. Le biografie degli autori passano in secondo piano: «l’infarinatura non serve a niente».

Centrale è la ripresa della lettura integrale: almeno tre libri l’anno al biennio, quattro-cinque al triennio. Tra i suggeriti, una lista amplissima che spazia da Moravia a Primo Levi, da Ammaniti a Starnone, dai classici stranieri come Austen, Dostoevskij e Kafka ai contemporanei. I Promessi sposi, non più considerati un «classico contemporaneo», possono essere posticipati al quarto anno. Manzoni, Leopardi e Dante mantengono un posto speciale — la Commedia andrà letta in classe nel terzo e quarto anno, per liberare l’ultimo anno allo studio della letteratura post-unitaria.

Attenzione specifica anche ai generi non tradizionali: sceneggiature, copioni teatrali, articoli di giornale ben scritti, saggistica (Sciascia, Pasolini, Ginzburg, Primo Levi, Calvino). E poi fumetti, graphic novel, audiovisivi, canzoni, videogiochi come materiali su cui esercitarsi. Si raccomanda anche la riflessione critica sul rapporto tra scrittura umana e testi prodotti dall’intelligenza artificiale, confrontandone «differenze stilistiche, argomentative, e l’affidabilità».

Sul versante linguistico, il testo richiama esplicitamente la sentenza della Corte Costituzionale che stabilisce «il primato della lingua italiana» come «bene culturale in sé». La lingua italiana viene quindi presentata come patrimonio da salvaguardare in un contesto plurilingue, e lo studente dovrà conoscerne storia, varianti regionali, presenza nel mondo, rapporti con dialetti e lingue minoritarie.

Greco, latino, lingue straniere

Nel Liceo Classico, lo studio del greco antico introduce la drammatizzazione come strumento didattico e apre al neogreco, suggerendo come possibile approfondimento lo studio di autori della cultura neogreca. Il latino mantiene la traduzione come asse portante, ma declinata come problem solving e come «interpretazione critica» più che come esercizio meccanico. Entrambe le discipline prevedono un uso prudente dell’IA generativa come strumento di supporto.

Per le lingue straniere, confermato il livello B2 in uscita per la prima lingua. Tra le novità, l’introduzione di sillabi specifici per il russo e il cinese — mai previsti nelle vecchie Indicazioni. La metodologia CLIL (insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera) viene rafforzata.

Educazione alle relazioni, al rispetto, all’empatia

In continuità con il primo ciclo, i licei dedicano «ampio spazio all’educazione emotiva e relazionale così come al contrasto di ogni forma di violenza e di discriminazione». Non è — il testo insiste — una «aggiunta soft alla formazione disciplinare», ma una dimensione strutturale del curricolo. Il rispetto, in particolare, è presentato come «presupposto etico che precede e fonda l’agire relazionale civile», non come norma formale ma come disposizione da coltivare. La scuola promuove anche «l’ascolto dei bisogni emotivi degli studenti» e affronta «temi quali la riproduzione e il concepimento consapevole, nonché la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili».

Valutazione, E-Portfolio, “Capolavoro”

Cambia anche l’impianto valutativo. La valutazione — spiega il testo — «non può essere ridotta a una mera rilevazione di dati», ma diventa «strumento di orientamento». Il feedback analitico è il «vero motore»: non un commento a margine, ma un dialogo continuo. Lo studente documenta il proprio percorso attraverso l’E-Portfolio e individua un proprio «Capolavoro» come sintesi significativa delle competenze maturate. Anche la “Formazione scuola-lavoro” — così ridenominata (era PCTO) con il decreto-legge 127/2025 per sottolinearne la finalità formativa e non addestrativa — entra stabilmente nel curricolo con un monte ore minimo di 90 ore nel secondo biennio e quinto anno (120 nel Made in Italy).