Via Lazio cambia volto: approvato il piano per il nuovo intervento residenziale al posto della ex Ferramenta

Prosegue il percorso di trasformazione urbana in via Lazio. La Giunta comunale di Varese, nella seduta dello scorso 10 aprile, ha approvato definitivamente il Piano Attuativo relativo all’area compresa tra i civici 3, 5 e 7. L’intervento, conforme al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, riguarda una proprietà della società Via Lazio Tre S.r.l. e si inserisce nelle strategie di rigenerazione dei tessuti urbani consolidati (TUC R2).

Il progetto e le opere

Il piano, curato dall’architetto Matteo Sacchetti, prevede una serie di interventi strutturali che includono la realizzazione di due piani interrati e lo sviluppo del comparto residenziale. Tra i documenti approvati figurano tavole tecniche dettagliate che spaziano dai rilievi del terreno ai rendering, fino al progetto del verde.

Un aspetto centrale dell’accordo riguarda le opere a scomputo. Tra queste spicca la riqualificazione e realizzazione del marciapiede in via Lazio, un’opera pubblica che mira a migliorare la fruibilità e la sicurezza pedonale della zona. Sono inoltre previsti interventi specifici per l’invarianza idraulica e la gestione delle acque piovane.

Nessuna opposizione dal territorio

Il via libera definitivo arriva dopo che il piano era stato adottato dalla Giunta lo scorso 13 febbraio. Durante il periodo di deposito presso la Segreteria del Settore Urbanistica, conclusosi il 16 marzo, e nei successivi quindici giorni previsti per la presentazione di eventuali rilievi, non è pervenuta alcuna osservazione da parte di cittadini o portatori di interesse.

I prossimi passi

Con l’approvazione unanime della Giunta presieduta dal sindaco Davide Galimberti, l’iter amministrativo volge al termine. La convenzione che regolerà l’intervento dovrà essere stipulata entro novanta giorni. Il Dirigente dell’Area IX ha ora il mandato di compiere gli ultimi adempimenti necessari per dare ufficialmente il via ai lavori.