Via libera al parcheggio di via Virgilio a Sant’Ambrogio: 35 nuovi posti auto gratuiti
Il progetto unitario, su un terreno della Parrocchia, è stato approvato dalla commissione urbanistica senza voti contrari. Ora la parola passa al consiglio comunale
Il consiglio comunale di Varese ha approvato il progetto unitario per la realizzazione di un parcheggio pubblico in via Virgilio, nel rione di Sant’Ambrogio Olona.
L’area individuata, di proprietà della Parrocchia di Sant’Ambrogio, si trova di fronte alla chiesa e oggi non è utilizzata: un tempo era un’area gioco, poi abbandonata. Nel Piano delle Regole del PGT risulta classificata come attrezzatura religiosa, ma l’amministrazione intende cambiarle destinazione trasformandola in parcheggio pubblico, un passaggio che, ai sensi delle norme del Piano dei Servizi, non costituisce variante urbanistica. Il Comune ha già avviato le trattative con la Curia per l’acquisizione bonaria dell’area e, qualora non andassero a buon fine, ha la facoltà di procedere con l’esproprio.
Il progetto prevede 35 posti auto, di cui 2 riservati ai disabili, tutti a sosta gratuita. La scelta risponde a una carenza di parcheggi che negli ultimi anni si è acuita nel rione: la ristrutturazione dell’oratorio e la realizzazione del nuovo Auditorium San Giovanni Bosco — oggi tra le principali sedi degli spettacoli teatrali cittadini — hanno aumentato sensibilmente l’afflusso di persone nell’area. A poca distanza si trovano inoltre il parco di Villa Toeplitz, frequentatissimo nella stagione primaverile ed estiva, la scuola primaria Canetta e la scuola dell’infanzia Santa Gianna Beretta Molla. Ed è non lontano dalla strada che sale al Sacro Monte, che storicamente necessità di posti auto nelle vicinanze.
Il progetto è stato approvato in consiglio comunale all’unanimità.
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