Viaggiare in Svizzera senza vignetta autostradale costa caro: multati a Pasqua 190 automobilisti sprovvisti

Nel fine settimana di Pasqua sono stati intensificati i controlli al valico autostradale di Chiasso per verificare la presenza della vignetta autostradale sui veicoli in uscita dalla Svizzera: 190 automobilisti sono stati sanzionati.

Le verifiche sono state effettuate tra il 3 e il 6 aprile dai collaboratori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). In totale sono stati controllati 1620 veicoli. Di questi, 190 circolavano senza la vignetta obbligatoria per l’utilizzo delle autostrade e semiautostrade svizzere.

Sanzioni e obblighi

Per i conducenti inadempienti è scattata una multa da 200 franchi. Oltre alla sanzione, gli automobilisti hanno dovuto acquistare il contrassegno direttamente sul posto. La vignetta, che ha un costo annuale di 40 franchi, è obbligatoria per tutti i veicoli che percorrono la rete autostradale svizzera ed è disponibile sia in formato elettronico sia adesivo.

L’UDSC ha ricordato che i controlli vengono effettuati regolarmente, sia ai valichi di frontiera sia all’interno del territorio nazionale, anche con il supporto della polizia.

La vignetta a pagamento per viaggiare sulle autostrade svizzere

Per poter utilizzare le autostrade elvetiche bisogna munirsi della cosiddetta vignetta. I proventi di questa tassa annuale confluiscono nel Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA), contribuendo al finanziamento sostenibile dell’infrastruttura di trasporto svizzera.

Da quarant’anni la vignetta, denominata ufficialmente contrassegno autostradale, è indispensabile per poter circolare sulle strade nazionali elvetiche. La Svizzera è stato il primo Paese in Europa a introdurre nel 1985 il sistema del bollino come forma di pedaggio autostradale, dando seguito al sì dei cittadini chiamati a esprimersi sulla proposta l’anno prima. La vignetta è obbligatoria su circa 1870 dei 2260 chilometri totali che costituiscono la rete viaria nazionale.

Dal 1° agosto 2023 la versione adesiva tradizionale è stata affiancata da quella elettronica (e-vignetta).