Viaggio nella Varese di inizio Novecento: a Casciago si racconta l’epopea dei Toeplitz
Un incontro dedicato alla figura di Giuseppe Toeplitz e della moglie Edvige Mrozowska, tra vita privata e impatto culturale sulla "Città Giardino". Appuntamento in biblioteca mercoledì 6 maggio
C’è un legame profondo che unisce la storia della finanza internazionale alle colline varesine, un filo rosso che passa per Villa Toeplitz e si intreccia con lo sviluppo urbanistico e culturale del territorio nel secolo scorso. Per riscoprire questo capitolo fondamentale della storia locale, l’associazione Anni Verdi Casciago ha organizzato una conferenza dedicata a “I Signori Toeplitz e Varese all’epoca”.
L’appuntamento è fissato per mercoledì 6 maggio 2026, alle ore 17:00, presso la sala lettura della Biblioteca di Casciago.
Il profilo dei protagonisti
L’incontro, curato dalla relatrice Gabriella Guffanti, si propone di andare oltre la semplice cronaca biografica. Giuseppe Toeplitz, banchiere polacco naturalizzato italiano e storico amministratore delegato della Banca Commerciale Italiana, scelse Varese non solo come residenza estiva, ma come luogo d’elezione per dare sfogo a una visione cosmopolita. Insieme alla moglie Edvige Mrozowska — attrice, viaggiatrice e donna di grande cultura — trasformò la dimora di Sant’Ambrogio in un centro di attrazione culturale, arricchendola con il celebre parco e lo stile eclettico che ancora oggi la caratterizza.
Una finestra sul passato
La conferenza analizzerà il contesto di una Varese “all’epoca”, nel pieno della sua trasformazione in meta del turismo d’élite e centro industriale in ascesa. Attraverso il racconto della vita dei Toeplitz, si cercherà di ricostruire l’atmosfera di quegli anni, fatta di grandi investimenti, passioni botaniche e un fermento intellettuale che ha lasciato segni indelebili nel tessuto cittadino.
Dettagli dell’evento:
Cosa: Conferenza “I Signori Toeplitz e Varese all’epoca”
Dove: Sala lettura Biblioteca di Casciago
Quando: Mercoledì 06/05/2026, ore 17:00
Relatrice: Sig.ra Gabriella Guffanti
Organizzazione: Anni Verdi Casciago
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