Viale Belforte a Varese, il MAV raccoglie le voci contro la ciclabile
Gli organizzatori parlano di partecipazione attiva e chiedono maggiore ascolto nelle scelte che riguardano il futuro urbano di Varese
Partecipazione e confronto al centro dell’iniziativa organizzata dal MAV in viale Belforte a Varese, dove è stato allestito un gazebo per raccogliere il parere di cittadini, residenti e commercianti contrari alla realizzazione della nuova pista ciclabile. Nel corso della giornata, numerosi varesini si sono fermati per esprimere la propria opinione, contribuendo a un momento di dialogo sulle trasformazioni urbane che interessano il quartiere e più in generale la città.
Il confronto in viale Belforte
L’iniziativa ha rappresentato un’occasione per condividere criticità, ma anche per avanzare proposte alternative. Tra i temi emersi, l’impatto della ciclabile sulle attività commerciali e sulla viabilità, oltre alle ricadute sulla vivibilità della zona. Secondo quanto riportato dagli organizzatori, l’obiettivo non è solo quello di esprimere contrarietà, ma anche di stimolare un confronto più ampio sulle scelte urbanistiche.
Le parole del MAV
«Abbiamo raccolto un segnale chiaro e forte – prosegue Stefania Bardelli, leader del MAV –: i cittadini hanno il diritto di essere ascoltati. Non si tratta solo di dire no a una ciclabile ritenuta inutile e dannosa, ma di difendere il lavoro, la vivibilità e la dignità di un quartiere». E ancora: «Quello che abbiamo visto oggi è un esempio di partecipazione autentica. I varesini non vogliono restare in silenzio: vogliono proporre soluzioni, contribuire attivamente ed essere protagonisti del futuro della loro città. Il nostro obiettivo è chiaro: restituire loro la sovranità. Chi vive quotidianamente i problemi di Varese deve avere voce nelle scelte che incidono sulla propria vita».
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