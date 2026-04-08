Viggiù celebra i cento anni di Turandot con dieci giorni di eventi

Cento anni fa, il 25 aprile 1926, alla Scala di Milano andava in scena per la prima volta Turandot, l’opera incompiuta di Giacomo Puccini. Non molti sanno però il dramma della principessa cinese ha radici profonde anche nel territorio varesino: fu proprio a Viggiù che il librettista Renato Simoni lavorò insieme a Puccini e Giuseppe Adami alla stesura del testo.

Per commemorare questo centenario e riscoprire la figura di Simoni – critico, scrittore e uomo di scena legato al paesaggio viggiutese – il comune ha organizzato “Turandot 100 | da Viggiù al mondo“, un programma di eventi che si snoda dal 16 al 25 aprile presso Villa Borromeo, con appuntamenti tutti a ingresso libero.

Si comincia mercoledì 16 aprile alle 21 con la conferenza “Tu che di gel sei cinta“, un percorso di narrazione e ascolto curato da Dario Monticelli di Officine Musicali Aps. La serata propone un viaggio attraverso i passaggi più intensi dell’opera, dalle arie celebri ai temi centrali del dramma pucciniano, pensato sia per gli appassionati che per chi si avvicina per la prima volta a Turandot.

Sabato 19 aprile alle 17.30 è in programma il concerto del Quartetto di Violoncelli “CROMA”, formazione svizzera che spazia dalla musica classica alla contemporanea. L’evento, organizzato in collaborazione con Il Borgo Musicale APS, rientra nella campagna “30 giorni per donare“.

Giovedì 24 aprile, sempre alle 21, sarà la volta del Quartetto di Clarinetti “CECE”, che propone un repertorio che va dall’opera alle colonne sonore cinematografiche, grazie alla collaborazione della Filarmonica Giacomo Puccini e della Filarmonica Saltriese.

Il momento culminante delle celebrazioni è fissato per venerdì 25 aprile, data esatta del centenario. La giornata si apre alle 11 con i saluti delle autorità e l’inaugurazione dell’annullo filatelico speciale dedicato a Renato Simoni, realizzato in collaborazione con Poste Italiane e disponibile fino alle 17 su una cartolina commemorativa creata per l’occasione. Seguono l’apertura dell‘info point sul progetto Simoni/Turandot, la presentazione del quadro del maestro Fabrizio Vendramin e performance artistiche diffuse a cura di associazioni locali. Alle 13 è previsto un aperitivo aperto a tutti.

Nel pomeriggio si moltiplicano le iniziative: dalle 14 aprono i Musei Civici Viggiutesi e la mostra pittorica “Trame sfilate” di Adelia De Padova, mentre con “Viggiù 1926” sarà possibile scattare fotografie in costume d’epoca. Alle 14.30 parte “Il Cammino di Turandot“, un’escursione guidata di circa otto chilometri e due ore e mezza che tocca in otto tappe i luoghi legati a Renato Simoni. In caso di maltempo verrà proiettato un documentario.

Per le famiglie, alle 15.30 è in programma “Turandot. La principessa degli enigmi“, laboratorio creativo gratuito per bambini con racconti animati e giochi, su iscrizione online. Al termine è prevista una merenda. La giornata si chiude alle 17.30 con una performance musicale conclusiva a cura de Il Borgo Musicale APS.