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Vigili del fuoco e volontari spengono le fiamme divampate nel bosco di Casale Litta

L'incendio si è propagato su un'area di circa mille metri quadrati tra il centro paese e la zona industriale

incendio boschivo vigili del fuoco

Un incendio è divampato la sera di venerdì 10 aprile nel bosco di Casale Litta attraversato da via Marcobi: la strada che collega il centro paese alla zona industriale.

Le fiamme si sono propagate su una superficie di cieca mille metri quadrati. I soccorritori sono intervenuti intorno alle 20:00 e sono riusciti a bloccare il fronte dell’incendio, prima che il fuoco potesse diffondersi su un’area più ampia. Calmate le fiamme, gli operatori hanno poi cominciato la bonifica del sottobosco.

L’operazione ha visto impegnati i vigili del fuoco di Varese con due autopompe e due fuoristrada con modulo antincendio insieme a due squadre del Servizio provinciale anti incendio boschivo.

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Pubblicato il 10 Aprile 2026
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