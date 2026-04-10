Vigili del fuoco e volontari spengono le fiamme divampate nel bosco di Casale Litta
L'incendio si è propagato su un'area di circa mille metri quadrati tra il centro paese e la zona industriale
Un incendio è divampato la sera di venerdì 10 aprile nel bosco di Casale Litta attraversato da via Marcobi: la strada che collega il centro paese alla zona industriale.
Le fiamme si sono propagate su una superficie di cieca mille metri quadrati. I soccorritori sono intervenuti intorno alle 20:00 e sono riusciti a bloccare il fronte dell’incendio, prima che il fuoco potesse diffondersi su un’area più ampia. Calmate le fiamme, gli operatori hanno poi cominciato la bonifica del sottobosco.
L’operazione ha visto impegnati i vigili del fuoco di Varese con due autopompe e due fuoristrada con modulo antincendio insieme a due squadre del Servizio provinciale anti incendio boschivo.
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