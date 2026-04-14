Vigili del fuoco impegnati per un’esplosione in Viale Valganna a Varese

Le squadre di emergenza e dei soccorsi sono intervenute alle 22:10 di questa sera, martedì 14 aprile, per una esplosione segnalata all’interno di un capannone in viale Valganna a Varese. L’incidente è avvenuto in un impianto lavorativo e ha richiesto l’invio dei Vigili del fuoco di Varese e del personale della Soreu Laghi.

Sul posto è giunta due volanti della polizia e un’ambulanza della Croce Rossa di Varese per l’assistenza sanitaria. Nonostante la mobilitazione, non risultano feriti né tanto meno che il mezzo abbia effettuato trasporti verso l’ospedale.