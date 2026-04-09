Villa Mirabello e il Castello di Masnago aprono le porte ai bambini: due giorni di arte e disegno a Varese
Sabato 18 e domenica 19 aprile saranno dedicati ai piccoli esploratori che potranno scoprire la storia delle palafitte e cercare gli animali nascosti nei quadri dei musei civici di Varese
L’arte e la storia si trasformano in un gioco per i più piccoli grazie a “Disegniamo l’arte”, l’iniziativa promossa in collaborazione con l’associazione Abbonamento Musei che torna a Varese nel fine settimana del 18 e 19 aprile. I Musei civici cittadini apriranno le porte a due laboratori speciali pensati per coinvolgere i bambini in un’esperienza attiva, dove il disegno diventa lo strumento principale per scoprire le bellezze del territorio.
Alla scoperta delle palafitte a Villa Mirabello
Il primo appuntamento è fissato per sabato 18 aprile, dalle ore 15:00 alle 16:30, presso il Museo archeologico di Villa Mirabello. Il laboratorio, intitolato «Grandi scoperte sulle rive del lago… Palafitte & Co», è dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni. I piccoli partecipanti potranno seguire un percorso itinerante tra le sale per approfondire la storia millenaria delle palafitte, imparando come venivano costruite e sfatando alcuni luoghi comuni sulla vita dei nostri antenati. Al termine dell’attività, i dettagli più interessanti verranno raccolti in uno speciale libro-poster realizzato dai bambini stessi.
Un safari artistico al Castello di Masnago
Domenica 19 aprile l’iniziativa si sposta al Museo di Arte Moderna e Contemporanea del Castello di Masnago. Dalle ore 15:00 alle 16:30 si terrà il laboratorio «Un museo bestiale… animali dell’arte», rivolto a un pubblico più piccolo, tra i 4 e gli 8 anni. I bambini si muoveranno tra le sale del castello alla ricerca degli animali raffigurati negli affreschi e sulle tele, accompagnati da un libro-poster che potranno riempire con le sagome delle creature scovate durante la visita. Per chi raggiunge il castello in auto, si ricorda che il parcheggio è situato in via Monguelfo.
Il disegno come linguaggio universale
L’obiettivo di queste giornate è quello di rendere la visita museale un momento di partecipazione dinamica. Attraverso la matita e i colori, i bambini non sono solo spettatori passivi, ma diventano protagonisti del racconto storico e artistico. Il progetto punta a creare una connessione emotiva e creativa con il patrimonio locale, facilitando l’apprendimento attraverso la manualità e l’osservazione diretta delle opere e dei reperti conservati nelle sedi cittadine.
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