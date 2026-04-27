Villaggio Amico di Gerenzano premiato per le cure non farmacologiche del progetto “Acqua-Armonia”

Villaggio Amico di Gerenzano ha ottenuto una menzione speciale al primo concorso promosso da AGIRE, Associazione infermieristica gerontologica geriatrica ricerca ed etica, nell’ambito del convegno dedicato all’impatto delle nuove tecnologie sulla salute degli anziani.

Al centro del premio il progetto “Acqua-Armonia”, avviato nel 2021, che propone un approccio non farmacologico per migliorare il benessere delle persone anziane con demenza. L’iniziativa è rivolta sia agli ospiti della residenza sanitaria assistenziale sia agli utenti del centro diurno integrato, ed è aperta anche alla cittadinanza.

L’intervento utilizza l’ambiente acquatico come spazio terapeutico inclusivo, capace di favorire la partecipazione attiva, stimolare la relazione e valorizzare le capacità individuali.

Le sessioni si tengono settimanalmente nella piscina interna riscaldata dell’Energy Center di Villaggio Amico, in piccoli gruppi e con una durata di 45 minuti. Ogni incontro è strutturato in tre fasi: accoglienza e ambientamento, orientamento spazio-corporeo e attività centrale. L’obiettivo è stimolare movimento, autonomia e interazione tra i partecipanti.

Il progetto prevede anche un monitoraggio costante, sia qualitativo sia quantitativo, attraverso strumenti validati e il confronto tra professionisti di un’équipe multidisciplinare.

Durante il percorso è stata rilevata una costante assenza di disturbi comportamentali durante e subito dopo le sessioni, insieme a un miglioramento sul piano emotivo e relazionale. Sono emersi inoltre progressi nella percezione dell’autonomia motoria e nelle interazioni spontanee tra i partecipanti, con livelli di gradimento giudicati tra “buono” e “ottimo”.

«I risultati suggeriscono che l’intervento acquatico rappresenta un valido approccio non farmacologico nel sostenere il benessere globale delle persone con demenza. L’ambiente acquatico si configura come uno spazio terapeutico facilitante, capace di ridurre i disturbi comportamentali, promuovere autonomia e favorire relazioni significative – spiega Marina Indino, direttore generale di Villaggio Amico – Il riconoscimento di AGIRE conferma il valore di un modello replicabile nei contesti residenziali e semi-residenziali, in linea con l’impegno di Villaggio Amico nel promuovere risposte concrete ai bisogni delle persone e nel sostenere il benessere attraverso approcci centrati sulla persona».